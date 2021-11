पश्चिमी चंपारण (बेतिया): बिहार के पश्चिमी चंपारण में दहेज के लिए एक नवविवाहित की हत्या (Murder of Newlywed for Dowry) कर दी गयी. मामला मझौलिया प्रखंड के राजाभार पंचायत के वार्ड नंबर-3 का है, जहां दहेज के लोभी सास-ससुर और पति ने 25 वर्षीय नवविवाहित को जलाकर (Newlyweds Burnt to Death) मार डाला. मामले में पुलिस 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज (FIR Registered Against 5) कर जांच पड़ताल में जुटी है.

ये भी पढ़ें- 'बुलेट बाइक के लिए दहेज लोभियों ने की महिला सिपाही कर दी हत्या'- परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार

जानकारी के मुताबिक, मझौलिया थाना क्षेत्र (Majholia Police Station Area) के राजाभार पंचायत के रहने वाले राहुल सिंह की 6 माह पूर्व आरती देवी से शादी हुई थी. शादी के कुछ दिनों के बाद से ही पति समेत ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे. प्रताड़ित करने के बावजूद दहेज नहीं मिलने पर किरोसिन का तेल छिड़ककर उसे जलाकर मार डाला. इस पूरे मामले में पुलिस ने सास-ससुर, पति, ननद और एक स्थानीय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

मौत से आरती देवी ने अपने सास-ससुर, पति और ननद पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है. उसने बताया कि शादी के बाद से ही लगातार पति राहुल सिंह के द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी. दहेज नहीं देने पर सास-ससुर समेत पति और ननद ने किरोसिन का तेल डालकर जला दिया.

इस मामले में मझौलिया थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं, प्राथमिकी दर्ज होने पर पैक्स अध्यक्ष कमलेश कुमार ने कहा कि पंचायत चुनाव के चलते विरोधियों के द्वारा इसमें मुझे फंसा दिया गया है.

ये भी पढ़ें- फांसी पर लटकता मिला नवविवाहिता का शव, मायके वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप