पश्चिम चंपारण: बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के साठी थाना क्षेत्र का छरदवाली गांव ( Chharadwali village In West Champaran ) . शादी-ब्याह के गाने बज रहे थे. नई नवेली दुल्हन बनी लड़की मन में लाख सपने संजोए अपने गांव से ससुराल जा रही थी. घर में नई बहू आ रही है, घरवाले चहक रहे थे. बहुरानी के पहुंचते ही सभी ने जमकर स्वागत किया. लेकिन कुछ हुआ कुछ ऐसा कि अचानक छरदवाली गांव की छाती फट गई. चंद घंटों में ही घरवालों की खुशियां मातम में बदल गई. शादी के जोड़ों में लिपटी दुल्हन विधवा (Newly married woman became widow in narkatiyaganj) बन गई.

दरअसल, चंद्रशेखर गिरी के एकलौता पुत्र मनीष कुमार की शादी हुई थी. सोमवार की शाम योगापट्टी के विरती टोला टोला अमइठिया गांव के चंद्रिका गिरी के घर बारात पहुंची थी, जहां धूमधाम से शादी हुई. सुबह घर लौटने की बारी थी. दूल्हा-दुल्हन को खुशी और गम के साथ विदा किया. गाड़ी अब छरदवाली पहुंच चुकी थी. गाड़ी से उतरकर वर-वधु ने अभी घर की चौखट पर कदम ही रखा था. परिवार वाले रश्म की अदायगी कर रहे थे. फिर अचानक मनीष की तबीयत बिगड़ गई. घर वाले भागे-भागे मनीष को लेकर चनपटिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचे, जहां से उसे बेतिया रेफर कर दिया गया. लेकिन बावजूद इसके मनीष की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी. मनीष ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

पति की मौत की खबर सुनकर दुल्हन चंदा की हालत नाजुक है. बेसुध पड़ी है चंदा. छाती पीटकर मां रो रही है. घर वालों की चीत्कार से पूरा गांव गमगीन है. दुल्हन होश में आती है, फिर हाथों की बदरंग मेहंदी देख बेहोश जाती है.

बसंतपुर पंचायत के मुखिया अजय सिंह और पूर्व सरपंच रामचंद्र यादव ने बताया कि बारात के दौरान ही मनीष की तबीयत खराब हो गई थी. लेकिन फिर बाद में वह ठीक हो गया था. मृतक अपने परिवार का इकलौता संतान था.

