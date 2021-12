बेतिया: पश्चिम चंपारण के लॉरिया प्रखण्ड में 6वें चरण के मतदान (6th Phase Of Voting In Bettiah) को लेकर गड़बड़ी का आरोप (Alligation Of Interrupted In Voting) लगाया गया है. यह आरोप बसवरिया पंचायत के हारी हुई मुखिया प्रत्याशी के पति ने लगाया है. प्रत्याशी के पति ने कहा कि अगर शपथ ग्रहण हुआ, तो पूरे इलाके में खून-खराबा किया जाएगा. वहीं, मुखिया प्रत्याशी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट सहित चुनाव प्रकिया में कार्यरत सभी कर्मियों के विरूद्ध उच्च न्यायालय में पीआईअल दायर कर कार्रवाई की मांग की है.

इसे भी पढ़ें: मोदी-शाह के बाद नीतीश सरकार ने योगी, हेमंत सोरेन और राबड़ी को दी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज

चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए हारे हुए मुखिया प्रत्याशी फैजाना शबनम के पति ने भरी सभा में सरकार को चेताते हुए फरमान जारी किया है. शब्बीर उर्फ मुन्ना ने कहा है कि अगर नव निर्वाचित का शपथ ग्रहण हुआ, तो इलाके में खून-खराबा हो जाएगा. शब्बिर ने लौरिया प्रखंड के बगही बसवारिया पंचायत गांव में अपने निवास पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा कर लिया है. हालांकि इस पूरे मामले को लेकर नरकटियांगंज के एसडीएम धनंजय कुमार ने कार्रवाई करने की बात कही है.

देखें रिपोर्ट.

ये भी पढ़ें: भोजपुर: बड़हरा के पूर्व RJD विधायक सरोज यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार

'पूरे अनुमंडल परिक्षेत्र में किसी को भी विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी करने की इजाजल नहीं है. यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जाती है, तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी. -धनंजय कुमार, एसडीएम



ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP