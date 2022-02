पश्चिमी चंपारण (बगहा): बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा (Crime In Bagaha) में एक मजदूर की बेटी ने मालिक के बेटे पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है. एक महीने तक युवती का यौन शोषण करने (Sexual Abuse Of Girl In Bagaha) के बाद आरोपी युवक ने उसे छोड़ दिया और किसी और से शादी करने की तैयारी में जुट गया. जैसे ही मामले की जानकारी पीड़िता को लगी, उसने युवक के तिलक में पहुंचकर जमकर बवाल काटा है. पीड़िता ने बगहा महिला (Bagaha Mahila Police Station) थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी है. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

दरअसल, बगहा के भैरोगंज इलाके में शादी का वादा कर एक युवक ने मजदूर की बेटी से शारीरिक संबंध बनाया और फिर धोखा देकर किसी और से शादी करने लगा. मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी युवक के तिलक समारोह में पीड़िता ने पहुंचकर जमकर हंगामा किया और वहां देर रात तक रुकी रही और कहा कि अब यही मेरा घर है. घटना के बारे में बताया गया कि, मजदूर की बेटी के साथ पहले मालिक के लड़के ने जबरदस्ती अवैध संबंध बनाया और जब लड़की ने इस संबंध का विरोध किया तो लड़का शादी का झांसा देकर लड़की को अपने साथ यूपी के गोरखपुर लेकर चला गया. जहां एक महीने तक लड़की के साथ अवैध संबंध बनाता रहा और एक महीने बाद लड़की को लेकर भैरोगंज पहुंचाकर और वहां से फरार हो गया.

इस घटना को लेकर युवती के परिजन आरोपी पर भैरोगंज थाना में मुकदमा दर्ज करवाने पहुंचे थे और अभी यह केस चल ही रहा था कि, इसी बीच लड़के के परिजनों ने उसकी शादी दूसरे जगह किसी और लड़की से तय कर दिया और आनन फानन में लड़के की शादी की तैयारी चलने लगी. जैसे ही इस बात की भनक लड़की को लगी युवती लड़के के घर आकर बैठ गई और इस पूरे मामले की सूचना लड़की ने महिला थाना में लिखित आवेदन देकर भी किया है. अब तक पुलिस लड़के के पास नहीं पहुंच सकी है. वहीं युवती उसके घर पर डेरा जमाए हुए है.

वहीं, जब आरोपी पीड़िता को छोड़कर किसी और के साथ शादी करने चला तो पीड़िता ने महिला थाना की पुलिस से इंसाफ दिलाने की गुहार लगायी है. इधर महिला थानाध्यक्ष उमाशंकर मांझी ने बताया कि, पीड़िता द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है इसके लिए वरीय अधिकारियों को सूचित किया गया है. मामले की जांच करायी जा रही है, जांच के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

