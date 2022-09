बगहा: उपकारा बगहा में सुरक्षा की एक बड़ी चूक (Lack of security in Bagaha jail) सामने आई है. जेल के अंदर से सिम सहित दो मोबाइल और चार्जर बरामद (Mobile Recovered In Bagaha Jail) हुआ है. जेल कारापाल ने सिम सहित दो मोबाइल और चार्जर को जप्त किया है. जिसके बाद उपकारा के प्रभारी उपाधीक्षक ने पटखौली ओपी में दो अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है.

जेल उपाधीक्षक ने कराया मामला दर्ज: उपकारा के प्रभारी उपाधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि इस मामले में जेल प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए पटखौली ओपी में मामला भी दर्ज कराया गया है. साथ ही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल प्रशासन पूरी सख्ती से जांच पड़ताल कर रही है. उपकारा के कैदी वार्ड एक और चार के पास स्थित सीढ़ी के नीचे से कारापाल ने दो मोबाइल और एक चार्जर बरामद किया था. जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा.

आरोपी की खोज में जुटी जेल प्रबंधन: उन्होंने बताया कि दोनों सिम मोबाइल में एयरटेल का सिम लगा हुआ था. साथ ही दोनों मोबाइल की पैड वाला था. पूछताछ के क्रम में मोबाइल धारक कैदी की पहचान नहीं हो पाई है. जेल प्रबंधन इस मामले की जांच कर रही है कि उपकारा में मोबाइल कैसे पहुंचा और किस कैदी द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा था.