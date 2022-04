बेतियाः लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पश्चिमी चंपारण जिले से राजद एमएलसी इंजीनियर सौरभ कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत (politics Of Bihar) गर्म हो गई है. तेजप्रताप ने एमएलसी सौरभ कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसे लेकर ईटीवी भारत के संवाददाता ने एमएलसी सौरभ कुमार (MLC Saurabh Kumar On allegation By Tej Pratap Yadav) से बात की. एमएलसी ने कहा कि तेजप्रताप द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद व निराधार है. वो भोले नाथ की तरह भोले हैं. तेजप्रताप यादव को किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है, जिस कारण वह गलत बयान दे रहे हैं.





'तेजप्रताप यादव थोड़े नाराज हैं हमसे': पश्चिम चंपारण जिले से राजद एमएलसी इंजीनियर सौरभ कुमार ने तेजप्रताप यादव द्वारा लगाये गये आरोप के जवाब में कहा कि तेजप्रताप यादव से मेरी कोई नाराजगी नहीं है. उन्होंने कहा कि तेजप्रताप यादव ने मुझे फोन किया था. लेकिन मैं बोचहां उपचुनाव में व्यस्त था. जिस कारण से मैंने उनका फोन नहीं उठाया. मेरे फोन नहीं उठाने से तेजप्रताप यादव थोड़े नाराज हैं. लेकिन शनिवार को जब मैं उनसे मिलूंगा तो उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी.





'50 लाख का बाथरूम बनता कैसे है': वहीं, जब राजद एमएलसी सौरभ कुमार से पूछा गया की आपने 50 लाख का बाथरूम किसके लिए बनवाया है, तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि 50 लाख के बाथरूम बनाने के लिए 50 करोड़ का घर भी होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुझे खुद पता नहीं है कि 50 लाख का बाथरूम बनता कैसे है. जब पूछा गया कि आपके पास मुंबई में बीयर बार है, आपके पास अकूट संपत्ति है. इस पर एमएलसी इंजीनियर सौरभ कुमार ने कहा कि मेरी पूरी पढ़ाई मुंबई से हुई है. मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मुंबई से की है. ऐसे में मेरा कुछ बिजनेस मुंबई में है. लेकिन मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं जो बेबुनियाद हैं.





'मैं एक कारोबारी हूं. मेरा बिजनेस हर जगह है. मैंने चुनाव लड़ने के दौरान डिक्लेरेशन में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है. अगर तेजप्रताप यादव जांच कराना चाहते हैं तो जांच करा सकते हैं. मैंने अपनी संपत्ति सबके सामने रख दिया है. तेजप्रताप यादव को किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है. जिस कारण वह गलत बयान दे रहे हैं. शनिवार को जब मैं पटना जाउंगा तो मैं खुद तेजप्रताप यादव से बात करूंगा. उन्हें थोड़ी सी नाराजगी है. मैंने फोन नहीं उठाया है. हम दोनों बैठकर इसे दूर कर लेंगे'- इंजीनियर सौरभ कुमार, एमएलसी राजद

'जो चाहें वो मुझे बोल सकते हैं': वहीं, जब राजद एमएलसी इंजीनियर सौरभ से पूछा गया कि तेज प्रताप यादव ने आपको अय्याश बोला है. इस पर राजद एमएलसी इंजीनियर सौरभ कुमार ने कहा कि इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा. उन्हें जो लगता है वह मुझे बोल सकते हैं. मेरी बात लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से भी हुई है. ऐसी कोई बात नहीं है. तेजप्रताप यादव मेरे बहुत करीबी है. वह भोले हैं और विपक्षी पार्टियों के द्वारा उनको कुछ मेरे बारे में गलत जानकारी दी गई है. जिससे वह नाराज चल रहे हैं. मुझे तेज प्रताप यादव से कोई आपत्ति नहीं है. उनसे मिलकर मैं सारी बातें कर लूंगा.





तेजप्रताप ने लगाए कई गंभीर आरोपः बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने उस समय बिहार की सियासत को गर्म कर दिया था, जब उन्होंने राजद कोटे से पश्चिम चंपारण जिले के एमएलसी इंजीनियर सौरभ कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाएं और उनकी संपत्ति की जांच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जांच कराने की बात कही. साथ 50 लाख का बाथरूम बनाने की बात कही. बीयर बार चलाने से लेकर कई गंभीर आरोप लगाए. जिसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया और सत्ता पक्ष के लोग तेजप्रताप यादव के बयान को आड़े हाथों लेते हुए विपक्ष को घेरने की तैयारी में जुट गए.

कौन हैं सौरभ कुमार: विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव में पश्चिम चंपारण से राजद के सौरभ कुमार हाल ही में जीते हैं. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वदी कांग्रेस के अफाक अहमद को 763 मतों से पराजित किया था. तीन बार विधान पार्षद रहे जदयू के राजेश राम यहां पर तीसरे स्थान पर रहे. कुल 4862 मतदाताओं में 4809 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. प्रथम वरीयता में सौरभ को 2132 मत, अफाक अहमद को 1621 मत मिले थे. राजेश राम को 632 मत प्राप्त हुए थे. द्वितीय वरीयता की गिनती के बाद 2278 मत प्राप्त हुए और सौरभ को विजयी घोषित किया गया.

