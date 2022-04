बेतिया: पश्चिम चंपारण में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला (Misbehaviour with Minor Girl in Bettiah) सामने आया है. शिकारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ गांव के ही युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया. घटना एक माह पहले की है. मामले में गांव में एक माह तक पंचायती भी हुई. पंचायती में युवक और नाबालिग की शादी की बात भी उठी, लेकिन लड़की के परिजनों ने शादी से इंकार कर दिया. मामले मे लड़की के पिता ने शिकारपुर थाने में आवेदन (Crime in Bettiah) सौंपा है. आवेदन में उसने बताया है कि एक माह पूर्व उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक द्वारा बहला फुसलाकर संबंध बनाया गया. जब इसकी भनक उसे लगी तो वह शिकायत करने लड़के के घर गया.

ये भी पढ़ें- दरभंगा: नाबालिग के साथ दुष्कर्म में पुलिस को सफलता, आरोपी गिरफ्तार

नाबालिग के साथ दुष्कर्म: इसी बीच लड़के के परिजनों द्वारा धक्का मारकर भगा दिया गया. इसके बाद पीड़ित लड़की के माता-पिता थाना जाने लगे, जिसकी भनक आरोपी के घर वालों को लग गयी. उन्होंने पंचों के माध्यम से पीड़ित के परिवार वालों को रास्ते से वापस बुला लिया. पीड़ित के घर पर ही आरोपी युवक के परिजन शादी कराने की बात कह मामले को रफा-दफा करने लगे. लोक-लाज की वजह से पीड़ित परिवार के लोग भी आरोपी युवक से शादी कराने को तैयार हो गये. पंचों ने पंडित को बुला कर शादी की तिथि भी निर्धारित कर दी. 14 अप्रैल को शादी के लिए लग्न पत्रिका भी उतार दी गयी. इस बीच आरोपी युवक की मां पीड़ित परिवार से दहेज में दो लाख रुपया एक बाइक की मांग करने लगी.

आरोपी ने शादी से किया इंकार: इस पर पीड़ित लड़की के माता पिता ने एक पंचायती रख उन्हीं पंचों को बुलाया. दूसरी बार की पंचायती में बाइक देने पर मामला तय हुआ. अपनी बेटी की इज्जत बचाने और लोक-लाज की परवाह करते हुए लड़की के परिजन पंचों की बात मानते गये. 10 अप्रैल को आरोपी पक्ष के लोग उन्ही पंचों को बुलाकर, भरी पंचायत में शादी करने से इंकार कर गये. जिसके बाद पंचों ने भी हाथ खड़ा कर लिया. 10 अप्रैल को ही पीड़ित के माता-पिता इंसाफ के लिए थाना पहुंचे और थानाध्यक्ष को एक आवेदन दिया. थानाध्यक्ष ने जांच पड़ताल के लिए दो दिन की मोहलत की मांग की है. थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. जल्द ही दोषियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जाएगी.

ये भी पढ़ें- मुंगेर: रिटायर्ड रेल कर्मी ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP