बेतिया: बिहार के बेतिया से मानवता को शर्मसार (Rape With Minor In Bettiah ) करने का मामला सामने आया है, जहां नरकटियागंज इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ लगातार तीन महीने तक दुष्कर्म (Minor Raped For Three Months In Bettiah ) किया गया. जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो पहले शादी का वादा किया और फिर धोखे से उसका गर्भपात करवा दिया गया. पीड़िता की मां ने पुलिस के पास जाकर इंसाफ की गुहार लगाई है.

पढ़ें- सिमडेगा: नाम बदलकर किया प्यार, प्रेमिका से मन भरा तो लूट ली उसकी नाबालिग बहन की अस्मत

बेतिया में नाबालिग के साथ रेप: घटना के संबंध में बताया जाता है कि नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग के साथ पिछले तीन महीनों से दुष्कर्म किया जा रहा था. लड़की जह गर्भवती हो गई तो शादी को झांसा देकर उसका गर्भपात करा दिया गया और फिर शादी से भी इंकार कर दिया गया.

गर्भवती होने पर हुआ मामले का खुलासा: मामले में नाबालिग की मां ने शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज करायी है. इसमें शेख आलम उर्फ भुअर समेत शेख जौआद,शहनाज खातुन,हसीना खातुन व फिदा हुसैन को आरोपित किया गया है. एफआईआर में उसने बताया है कि उसकी नाबालिग पुत्री आरोपित के घर गयी थी. आरोपी के घर में कोई नहीं था. उसी दौरान शेख आलम ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया.

कई महीनों तक धमकाया: बदनाम करने का भय दिखा कर आरोपी नाबालिग का तीन माह तक यौन शोषण करता रहा. इसी बीच लड़की गर्भवती हो गई. उसके बाद उसने अपनी मां को सारी बात बतायी. महिला जब अन्य आरोपितों के पास शिकायत लेकर पहुंची तो सभी ने दोनों की शादी करा देने का झांसा दिया. बीते 10 जून को आरोपियों ने उसकी पुत्री को बुलाया और शादी के दिन आरोपितों ने उसकी पुत्री से आधार कार्ड मांगकर कहा कि कोर्ट मैरेज करानी है. आधार कार्ड लेकर चलो.

धोखे से कराया गर्भपात: नाबालिग जब आधार कार्ड लेकर आरोपितों के पास गयी तब आरोपितो ने उसे बच्चा नुकसान करने की दवा खिला दी. उससे कहा कि दवा खालो नहीं तो शादी में खलल पड़ेगी. बीते 22 जुलाई को आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया. अब पीड़ित परिवार थाने में इंसाफ की गुहार लगा रहा है.

पुलिस कर रही जांच: शिकारपुर थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि नाबालिग की मां की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गयी है. अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने शिकायत मिलने पर केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच कर रही है. अभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है.

"एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है. अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है."- अजय कुमार, शिकारपुर थानाध्यक्ष