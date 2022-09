पश्चिम चंपारण (बेतिया) : बिहार के पश्चिम चंपारण में दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी (Crime In Bettiah) है. बेतिया में नाबालिग का पहले अपहरण किया गया. फिर उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया (Minor Kidnapped And Rape In Bettiah) गया. 5 लोगों के खिलाफ मझौलिया थाने में शिकायत दर्ज की गयी है. पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है.

5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज : पीड़ित की मां ने पांच लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. पीड़ित के मां के अनुसार लड़की दवा खरीदने के लिए बाहर गई थी. इसी दौरान आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया. आरोपी बच्ची को गांव से बाहर ले गए और दुष्कर्म के बाद वापस गांव में लाकर छोड़ दिया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए जीएमसीएच भेजा है.

''पाक्सो एक्ट के नामजद अभियुक्त मनोज दास की पत्नी सहित पांच लोग नामजद अभियुक्त है. जिनकी गिरफ्तारी के लिए अशोक शाह थानाध्यक्ष मझौलिया के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.'' - सुधांशु कुमार सिंह, एएसआई, मझौलिया