पश्चिमी चंपारण: बेतिया के शिकारपुर थाना इलाके में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक मामला सामने आया है. जहां, प्रेमी और प्रेमिका को बंद कमरे में प्रेमिका के घर वालों ने पकड़ लिया, जिसके बाद प्रेमी युवक को (Youth kept Hostage In Bettiah) दिनभर बंधक बनाकर प्रेमिका के घरवालों ने (Crime In Bettiah) पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया. इस घटना के बाद नाबालिग प्रेमिका ने फांसी लगाकर (Minor Girl Commit Suicide In Bettiah) खुदकुशी कर ली है.

बताया जाता है कि बुधवार को लड़की अपने घर पर अकेली थी और उसने युवक को फोन कर घर बुलाया. इस दौरान दोनों को किसी ने देखकर परिवार वालों को सूचना दे दी. वहीं, सूचना मिलने पर घर के सदस्यों ने दोनों को बंद कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर युवक की धुनाई कर एक कमरे में बंद कर दिया. पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली, वो मौके पर पहुंची युवक को अपने हिरासत में लेकर थाने ले आयी.

वहीं, इस वाकये के बाद नाबालिग प्रेमिका ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया. जिसके बाद परिजनों ने दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाबालिग लड़की ने दरवाजा नहीं खोला. जिसके बाद परिजनों ने दरवाजे को तोड़ कर अंदर प्रवेश किया तो देखा कि नाबालिग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है.

घटना की जानकारी देते हुए एसडीपीओ कुंदन कुमार ने बताया कि, मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. इसकी गहनता से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा किया जाएगा. युवक शाजिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

