बेतिया: बिहार के बेतिया में एक स्कूल का छप्पर गिर गया. जिससे दर्जनों बच्चे घायल (Many Children Injured in Bettiah) हो गए. सिकटा प्रखंड के बैसखवा में स्कूल का छप्पर गिरने से दर्जनों बच्चें घायल हो गये. घायल बच्चों का इलाज किसी निजी अस्पताल में छिपाकर किया गया. जहां से किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जिस स्कूल का छप्पर गिरा है, वो गर्मी के छुट्टी में भी खुला था. स्कूल प्रशासन गर्मी के छुट्टी होने पर भी बच्चों को पढ़ा रहा था. बताया जा रहा है कि घटना बैसखवा में स्थित डीपीएस स्कूल की हैं. जहां गर्मी के छुट्टी होने पर भी स्कूल खोलकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था.

स्कूल का छप्पर गिरने से दर्जनों बच्चे घायल: मिली जानकारी के अनुसार चोरी-चोरी स्कूल चलाया जा रहा था. तभी स्कूल का छप्पर बच्चों के ऊपर गिर गया. जिससे स्कूल के कमरे में बैठे बच्चे गंभीर रुप से घायल हो गए. इस घटना में लगभग एक दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल बताये जा रहे हैं. वहीं, घटना के साथ स्कूल में मौजूद शिक्षकों ने जल्दी से बच्चों को लेकर किसी निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां गंभीर रूप से घायल बच्चों का इलाज चल रहा है. इसी दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने बच्चों का इलाज करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस मामले में जब जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं हैं, पता लगाते हैं. अगर ऐसी बात सामने आती है, तो कार्रवाई की जाएगी.

बिहार में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी: गौरतलब है कि बिहार में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी (Holiday in All Government and Private Schools in Bihar) हो गई है. सूबे के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं. 23 मई से 14 जून तक निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे. बिहार में कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे चुकी है. वहीं, दक्षिण बिहार लू की चपेट में है. स्कूल जाने वाले छात्रों से लेकर आम लोग तक इससे परेशान हैं. छात्रों के लिए गर्मियों की छुट्टियों का एलान कर दिया गया है. 23 मई से 14 जून तक सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे. इससे पहले गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल का समय घटा दिया था.

