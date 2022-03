बेतियाः बिहार के बेतिया से प्रेम प्रसंग में कुछ ऐसा हुआ जो सुर्खियों में छा गया है. हुआ कुछ यूं कि सालभर पहले एक शादीशुदा युवती के पति का देहांत हो गया. पति की मौत के बाद युवती का दिल उसके सगे मौसे भाई पर (Girl wants to marry her Brother) आ गया. दोनों के बीच प्रेम प्रसंग गहराता गया और बात शादी तक पहुंच गई. लेकिन, परिजन इस रिश्ते को कबूल करने से इंकार कर रहे हैं. लड़का-लड़की की जिद के बाद गांव की पंचायत ने एक फैसला सुनाई, जिसके बाद पुलिस दोनों का सहारा बनी.

इसे भी पढ़ें- पत्नी के साथ गैर मर्द को देख पति ने खोया आपा, पीट-पीटकर ले ली जान

दरअसल, पूरी कहानी बेतिया के बानुछापर मोहल्ला का है. चंदा के पति की मौत पिछले साल नदी में डूबने से हो गई थी. इसके बाद चंदा अकेलापम में जीने लगी. फिर चंदा की जिंदगी में उसके मौसेरे भाई सुनील की एंट्री होती है. दोनों आपस में इस कदर घुल मिल गए कि बात प्रेम प्रसंग के बाद शादी तक पहुंच गई.

इसे भी पढ़ें- दो बच्चों की मां को 10 साल छोटे युवक से हुआ प्यार, मामला पहुंचा थाने

चंदा सुनील से 4 साल बड़ी है. रिश्ते में दोनों भाई-बहन हैं. घर वालों को जब इसकी खबर मिली तो वे आग बबूला हो गए. एक तरफ दोनों जहां अब साथ जीने मरने की कसमें खा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ परिजन उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं. लिहाजा पंचायत बुलाई गई. जिसमें फैसला हुआ कि सामाजिक मर्यादाओं के उल्लंघन करने को लेकर दोनों को सजा दी जाएगी. सजा के रूप में दोनों का बाल मुंडवाकर, कालिख पोतकर गांव में घुमाया जाएगा.

प्रेमी युगल भाई-बहनों ने इसके बाद बानुछापर पुलिस से गुहार लगाई. सूचना पर बानुछापर ओपी के थानाध्यक्ष संजीव कुमार पहुंचे और भीड़ से दोनों प्रेमी युगल को छुड़ाकर थाना ले आए. गांव वालों और परिजनों को भी काफी समझाया-बुझाया. इधर, सुनील और चंदा दोनों साथ जीने-मरने की कसमें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें अब भी परिजनों का डर है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP