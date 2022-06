बगहा: बिहार के बगहा में नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश के (Flood In West Champaran) बाद गण्डक नदी के जलस्तर में भारी इजाफा (Huge Rise in Water Level Of Gandak River) हुआ है. बुधवार की शाम 7 बजे तक गंडक नदी में 2 लाख 67 हजार क्यूसेक पानी गण्डक बराज नियंत्रण कक्ष द्वारा छोड़ा गया था. जिसके बाद जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए माइकिंग कराने का निर्देश दिया गया था. हालांकि आज सुबह से जलस्तर में मामूली गिरावट हुई है इसके बावजूद गण्डक नदी का दबाव तटबंधों पर बना हुआ है, जिसकी निगरानी की जा रही है.

ये भी पढ़ें- VIDEO: बगहा में डराने लगी है गंडक, नेपाल में भारी बारिश के बाद शहर में घुसा पानी

गण्डक नदी के जलस्तर में भारी इजाफा : वहीं बगहा और रामनगर इलाके से होकर गुजरने वाली पहाड़ी मसान नदी के जलस्तर में भी भारी वृद्धि हुई है. मसान नदी के जलस्तर में वृद्वि के बाद नदी के किनारे बसे कई गांवों में पानी घुसने लगा है. ग्रामीणों के मुताबिम जल संसाधन विभाग की ओर से कराए गए फ्लड फाइटिंग कार्य भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं. नदी की तेज धारा के आगे जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया कार्य धराशायी होते देर नही लगी. मसान नदी के किनारे बसे रामनगर और बगहा 1 में झारमहुई गांव के लोगों ने प्रशासन से पहल करने की अपील की है. बाढ़ का पानी गांव में घुसने लगा है, लिहाजा लोग डरे-सहमे हैं. हालांकि बगहा SDM दीपक मिश्रा ने राहत-बचाव के लिए जल संसाधन विभाग और सीओ को निर्देश दिया है.

पश्चिम चंपारण के प्रखंड बगहा एक में ग्राम पंचायत सरहा बरियावा के झारमहूई गांव में इस समय मशान नदी का बाढ़ आ चुका है. और फ्लड फाइटिंग कार्य भी क्षतिग्रस्त हो गया है. ग्रामीण जनता द्वार 8 लाख रुपया लगाकर जो बालू का बांध बनाया गया था वो भी टूट गया है. फ्लड का पानी गांवों में घुस चुका है. गांव के लोग इससे चिंतित हैं.' - नजरे इमाम, ग्रामीण

बागमती नदी भी उफान : गौैरतलब है कि पश्चिम चंपारण जिले के साथ-साथ पूर्वी चंपारण (Flood In East Champaran) जिला के अलावा नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण जिला से होकर बहने वाली कई बड़ी नदियां उफना गई है. एक तरफ गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है. वहीं, दूसरी ओर बागमती नदी भी उफान पर हैं. बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी (Bagmati River Water Level Rises In Motihari) होने से उसका पानी जिला के दर्जनों गांव में फैल गया है. वहीं, देवापुर घाट के पास नदी के उफान से सड़क पर लगभग तीन से चार फीट पानी बह रहा है और मोतिहारी से शिवहर का सड़क सम्पर्क टूट गया है. देवापुर से शिवहर जिला के बेलवा गांव तक लोगों के आने-जाने के लिए नाव का ही सहारा है.

ये भी पढ़ें- बिहार में नदियों का रौद्र रूप: कई जिलों में घुसा पानी, कहीं नदी में समाए घर..तो कहीं लोग खुद तोड़ रहे आशियाना

ये भी पढ़ें- बिहार में बाढ़: अररिया में नूना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में घुसा पानी, मचा हाहाकार