बगहाः बिहार और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश (Heavy Rain In Nepal) के बाद गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. वाल्मीकिनगर गंडक बराज से बुधवार दोपहर गंडक नदी में 2 लाख 26 हजार क्यूसेक से अधिक पानी का डिस्चार्ज किया गया (Huge Amount Of Water Released From Gandak Barrage IN Bettiah) है. इसके साथ ही गंडक नदी के आसपास निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना प्रबल हो गई है. पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में बाढ़ की संभावना को देखते हुए सहित में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मोड में रखा गया है.

पढ़ें- VIDEO: बगहा में डराने लगी है गंडक, नेपाल में भारी बारिश के बाद शहर में घुसा पानी

"अनुमंडल क्षेत्र में पहाड़ी नदी मशान और गण्डक नदी ज्यादा कहर बरपाती है. लिहाजा कटावरोधी कार्यों के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है. गंडक नदी के वाटर डिस्चार्ज पर लगातार नजर रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि अभी नदी खतरे के निशान से नीचे है, जिससे बाढ़ का खतरा अभी दूर है."-दीपक कुमार मिश्रा, एसडीएम, बगहा



रोजाना गंडक के वाटर लेवल में हो रही है बढ़ोतरीः नेपाल के तराई इलाकों के साथ-साथ बिहार के कई इलाकों में लगातार हो रही है. बारिश के कारण नदी के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रहा है. बतादें कि मंगलवार को गंडक नदी का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक से ऊपर था जो कि बुधवार की दोपहर 2 लाख 26 हजार क्यूसेक को पार गया. जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी का खामियाजा पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज के तराई इलाके में बसे लोगों को बाढ़ के रूप में झेलना पड़ सकता है.

आगे जल स्तर में और बढ़ोतरी की उम्मीदः नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश को देखते हुए संभावना जतायी जा रही है की गंडक नदी के जलस्तर में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है. जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बारिस का असर अगले 24 घण्टे में देखने को मिल सकता है. बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को अलर्ट मोड में रखा गया है. बांधों की सुरक्षा के लिए अभियंताओं को अलग-अलग सेक्टर और जोन बना कर निगरानी करायी जा रही है. इसके साथ-साथ बीडीओ, एसजडीओ और डीएम स्वयं निगरानी कर रहे हैं.

पढ़ें- कटाव निरोधी कार्यों का निरीक्षण करने वैशाली पहुंचे सीएम नीतीश, गंडक में जमा सिल्ट पर जतायी चिंता

पढ़ें: कोसी का कहर: लाल पानी आने से तटबंध के भीतर कटाव तेज, 41 घर नदी में विलीन, देखें VIDEO