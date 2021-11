पश्चिमी चंपारण (बगहा): पश्चिमी चंपारण के चौतरवा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-727 के पास बहुअरवा कांटा में सड़क किनारे बनी झोपड़ियों में अचानक आग लग गई (Fire Broke Out in Huts in Bagha). जिससे आधा दर्जन झोपड़ियां जलकर राख (Half Dozen Huts Burnt by Fire) हो गयी. आगलगी की सूचना पर पहुंचे स्थानीय लोगों की काफी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका. घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर बिग्रेड टीम ने आग पर काबू पाया.

ये भी पढ़ें- माउंट एवरेस्ट फतह करना चाहती है बिहार की बेटी सविता, सरकार से आर्थिक मदद की आस

जानकारी के मुताबिक, चौतरवा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-727 के किनारे (Huts Burnt by Fire in West Chamaparan) झोपड़ियों में अचानक आग लग गई. इसकी सूचना मिलने पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बाल्टी से पानी भर-भरकर आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग की लपट तेज होने से उनको सफलता नहीं मिली. इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन फायर बिग्रेड को सूचित किया. जब तक बगहा से अग्निशमन वाहन वहां पहुंचती तब तक आग ने आधा दर्जन झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया. जिससे घर में रखें लाखों के सामान जलकर राख हो गये.

देखें वीडियो

इस संबंध में पीड़ितों का कहना है कि आग इतने तेजी से फैली की, वे एक भी सामान निकाल नहीं पाए. इस आगलगी की घटना में अभी तक जान माल के किसी तरह की क्षति की सूचना नही है. आग लगने की सूचना मिलने पर सीओ ने घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को सांत्वना दी. ग्रामीणों ने उनसे मुआवजे की मांग की है और ठंड के मौसम में रात गुजारने के लिए वैकल्पिक स्थल की व्यवस्था किये जाने की गुहार लगायी है.

ये भी पढ़ें- Bihar Panchayat Result: 21 साल में मुखिया बनीं आयशा खातून, फतेहपुर पंचायत से दर्ज की जीत

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP