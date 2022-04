बेतियाः बिहार में इन दिनों बिजली संकट (Power Crisis In Bihar) गहराया हुआ है. इसक असर पश्चिमी चंपारण जिले के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया कैंपस में पड़ रहा है. कॉलेज कैंपस में लगातार बिजली और पानी संकट से छात्र-छात्राओं का पढ़ाई प्रभावित हो रहा है. कई बार शिकायतों के बाद भी सुधार नहीं होने पर आक्रोशित छात्र-छात्राओं ने शनिवार को कैंपस में मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन (Government Medical College Bettiah Students Protest For Electricity And Water) किया. छात्रों ने आरोप लगाया कि बिजली पानी संकट के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रहा है.

पढ़ें- बिहार में 8 से 10 घंटे तक काटी जा रही है बिजली, मेंटेनेंस का नाम दे रहे हैं अधिकारी

दिन में गर्मी, रात में अंधेराः जीएमसीएच के छात्र छात्राएं विरोध प्रदर्शन के दौरान हाथों में तख्ती और बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. छात्रओं ने बताया कि बीते चार दिनों से बिजली कटौती से कॉलेज में हमारी परेशानी बढ़ गयी है. शुक्रवार शाम में लगातार कई घंटे तक बिजली कटी है. बिजली की समस्या के कारण होस्टलों में पानी की किल्लत हो गई है. दिन में गर्मी और रात में गर्मी के साथ-साथ हॉस्टल में अंधेरा पसरा हुआ रहता है.

बिना पढ़ें कैसें देंगे परीक्षाः छात्रों ने बताया अगले महीने कई बैच की परीक्षा होने वाली है. हॉस्टल के अलावा लाइब्रेरी में लाइट नहीं रहता है. परीक्षा के लिए हम लोग जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो परीक्षा कैसे पास करेंगे. पहले हॉस्टल में लाइट जाने पर जरनेटर की सुविधा थी. आजकल वह भी बंद है. प्रिंसिपल को भी हम लोग शिकायत कर चुके हैं. लेकिन इसका समाधान नहीं हो रहा.

बेतिया में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. वहीं बिजली संकट के कारण बीते 3-4 दिनों से कालेज कैंपस में समय बिताना मुश्किल हो गया है. हॉस्टल हो या लाइब्रेरी सभी जगहों पर बिजली के कारण परेशानी हो रही है. पावर बैकअप का वैकल्पिक इंतजाम होना चाहिए.- छात्रा, जीएमसीएच

पढ़ें- ऊर्जा मंत्री ने भी माना बिहार में है बिजली संकट, बोले- '1-2 दिन में दूर होगी समस्या'

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP