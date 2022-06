बेतिया: बिहार के बेतिया में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था. योगापट्टी थाना क्षेत्र के बगही पुरैना पंचायत के वार्ड नंबर 5 के कटहरवा टोला गांव (Katarwa Tola Village Bettiah) में दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे. तभी ग्रामीणों की नजर इस प्रेमी जोड़े पर पड़ी और दोनों को धर दबोचा गया. उसके बाद तो प्रेमी (Boyfriend beaten in Bettiah) की शामत आ गयी. ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी. फिर गांववालों ने फैसला लिया कि दोनों की शादी (Forcefully Marriage Of Love Couple In Bettiah) करा दी जाए.

प्रेमी की पिटाई: घटना के संबंध में बताया जाता है कि लड़की से मोबाइल पर प्यार होने बाद पूजहां पटजिरवा के गदियानी टोला गांव निवासी सुरेश साह का लड़का नीरज कुमार कटहरवा टोला गांव प्रेमिका से मिलने पहुंचा था. जहां गांव के सरेह में ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी और फिर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

पिटाई के बाद करायी गयी शादी: पिटाई के बाद ग्रामीण लड़के को लेकर लड़की के घर पहुंचे. जहां लड़की ने लड़के से प्रेम करने की बात पर सहमति जताई. दोनों को राजी देख लड़की के परिजन व ग्रामीण बगही गांव स्थित राम जानकी मंदिर में ले जाकर शादी करवा दी. मारपीट के साथ ही शादी का वीडियों भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

फोन पर हुआ था प्यार: बताया जा रहा है कि पूजहां पटजिरवा के गदियानी टोला गांव के रहने वाले नीरज कुमार को कटहरवा टोला गांव की रहने वाली सुमन कुमारी से मोबाइल फोन पर ही प्यार हो गया. दोनों में काफी दिनों तक बाद हुई. इसी बीच प्रेमी नीरज कुमार अपनी प्रेमिका सुमन कुमारी से मिलने उसके गांव पहुंचा था. तभी ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पहले जमकर पिटाई की और भी मंदिर में ले जाकर शादी करा दी.

नोट: ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

