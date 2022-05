बगहा: बिहार के बगहा में जंगली भैंसों का तांडव रुकने का नाम (Terror of Wild Buffalo In Bagaha)नहीं ले रहा है. आए दिन जंगली भैंसों के हमले से ग्रामीणों के घायल होने की सूचना मिल रही है. ताजा मामला चिउटाहा वन क्षेत्र के सेमराथाना क्षेत्र का है. जहां जंगली भैंसों के समूह ने जमकर उत्पात मचाया. इस दौरान भैंसों ने आधा दर्जन लोगों पर हमला कर दिया. जिसमें पांच लोग गंभीर रूप से घायल (Five Injured In Attack of Wild Buffaloes) हो गए है. वे सभी खेत में काम कर रहे थे, तभी जंगली भैंसों के समूह ने हमला कर दिया.

रिहायशी इलाकों में उत्पात: गर्मी बढ़ने के साथ ही भोजन पानी की तलाश में वन्य जीवों का रिहायशी इलाकों में विचरण बढ़ता ही जा रहा है. मदनपुर वन क्षेत्र के गोबरहिया में पिछले हफ्ते दो जंगली भैंसों ने अहले सुबह हमला कर तीन लोगों को जख्मी कर दिया था. जिसके बाद वन विभाग ने जंगली भैंसों को काफी मशक्कत के बाद जंगल मे भगाया. लेकिन जंगली भैंसों का झुंड चिउटाहा वनक्षेत्र के महुअर गांव पहुंच गया. जहां जंगली भैंसों ने आधा दर्जन लोगों को जख्मी कर दिया है. सभी घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वन विभाग की टीम पहुंची: ग्रामीणों ने जंगली भैंसों की सूचना वन विभाग को दी. जिसके बाद वन विभाग की तरफ से एक टीम भेजा गया है. टीम गांव में कैम्प लगाकर भैंसों को भगाने के प्रयास में जुटी है. टीम ने माईकिंग कराकर ग्रामीणों को खेत की तरफ नही जाने की चेतावनी दी है. जानकारी के अनुसार घायलों की पहचान महुअर गांव निवासी भोलू यादव, माया देवी, कृष्णा चौधरी और टड़वलिया गांव निवासी रामनरेश कुशवाहा के रूप में हुई है. इधर, जंगली भैंसों के हमले से ग्रामीण दहशत में है.

ग्रामीण छोटेलाल गोंड ने बताया कि प्रतिदिन की तरह आज सुबह भी किसान अपने खेतों की तरफ गए थे, तभी जंगली भैंसों ने हमला कर दिया. जिसमें दो गांवों के पांच लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं. फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है.

