बेतियाः पश्चिमी चंपारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के मियांपुर पंचायत (Miyapur Panchayat of Bairia Police Station ) के भेडीहरवा गांव भीषण आग लग गयी. आग के चपेट में आकर 12 से ज्यादा घर तबाह हो गये. हादसा 8 अप्रैल को होने वाले एक शादी समारोह के लिए लिए घर में मिठाई तैयार करने के दौड़ान हुआ. एक सिलेंडर से गैस लीक कर रहा था, जब तक लोक कुछ समझ पाते तबतक सिलेंडर में आग (Fire During Marriage Ceremony In Bettiah ) लग गई. इसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट के कारण अचानक आग ने शादी समारोह वाले घर सहित 12 से ज्यादा घरों को चपेट में ले लिया. घटना के बाद पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा हुआ है.

गैस सिलेंडर ब्लास्टः 8 मई (रविवार) को अमरेश यादव के बहन की शादी तय है. बारात आने वाली हैं और आज कथा मटकोर हो रहा था. वहीं दूसरी तरफ शादी को लेकर मिठाई और खाना बनाया जा रहा था. तभी गैस सिलेंडर लीक होने लगा. वहां मौजूद लोग अभी कुछ समझते तब तक आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थी कि एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग की चपेट में दर्जन से ज्यादा घर आ गये. आग की चपेट में आये घरों में देखते ही देखते सारा सामान, गहना, बर्तन, कपड़ा, रुपया-पैसा सब कुछ जलकर राख हो गया.

12 परिवारों में हुई तबाहीः आग की चपेट में आने से अमरेश यादव, शंभू यादव, धर्मेंद्र यादव, सरल यादव, सुरेंद्र यादव, विलास यादव, भोला यादव, उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा, अदालत प्रसाद कुशवाहा, महावीर यादवऔर ध्रुव यादव का घर जलकर राख हो गया. वहीं आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. फायर बिग्रेड और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया.

लेकिन इससे पहले दर्जनों घर आग की चपेट में आकर तबाह हो चुका था. बता दें कि कल अमरेश यादव के घर बरात आने वाली है. लेकिन 1 दिन पहले कथा मटकोर के दिन सब कुछ जलकर खाक हो गया. अमरेश यादव के घर वालों को समझ में नहीं आ रहा कि यह शादी कैसे होगी. पूरा परिवार सदमे में है और घर में सभी लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो रखा है.

''आग की चपेट में आने घर का सारा सामान, गहना, बर्तन, कपड़ा, रुपया-पैसा सब कुछ जलकर राख हो गया. यहां तक की बेटी की शादी के लिए घर में शादी की कपड़ा भी नहीं बचा है. शादी रविवार को ही है. एक दिन का भी समय नहीं है. खुद क्या खायें और बारात को क्या खिलाएं. हम लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है.''- अग्नि पीड़ित अमरेश यादव के घर की महिला सदस्य

