पश्चिमी चंपारण (बगहा): बिहार के पश्चिमी चंपारण में दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर जमकर लाठी-डंडे और फरसे चले. मारपीट के दौरान धारदार हथियार लगने से एक 65 वर्षीय वृद्ध की मौके पर मौत (Old man died in fighting in Bagaha) हो गयी. इस घटना में तीन अन्य गंभीर रूप से घायल (3 Injured in Fighting in Bagaha) हो गये. घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया. जहां सभी घायलों का इलाज जारी है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच-पड़ताल में जुट गयी.

घात लगाकर किया हमला: परिजनों ने बताया कि काशी यादव और राजकुमार यादव के परिवार केेेेेे बीच एक वर्ष पूर्व फसल चराई को लेकर आपस में विवाद हुआ था. हालांकि इस विवाद को स्थानीय लोगों के द्वारा सुलझा दिया गया था, लेकिन दूसरे पक्ष से राजकुमार यादव पुरानी रंजिश को लेकर आग बबूला रहते थे. इसके परिणाम स्वरूप बुधवार को काशी यादव उनके पुत्र कन्हैया यादव, कृष्णा यादव और पोता सोनू कुमार पास के खेत में मसूर कटवाने गए थे. इसी दौरान पूर्व से घात लगाए बैठे राजकुमार यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने काशी यादव पर हमला बोल दिया. इस हमले में 65 वर्षीय काशी यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और उनके पुत्र कृष्णा यादव 45 वर्ष, कन्हैया यादव 40 वर्ष व पौत्र सोनू कुमार 18 वर्ष बुरी तरह से जख्मी हो गए. कृष्णा यादव और कन्हैया यादव को गंभीर चोट आने के कारण बेतिया रेफर कर दिया गया.

पुराने विवाद को लेकर मारपीट: वहीं, घटना के संबंध में एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने बताया कि बगहा थाना के बनकटवा वार्ड नंबर 21 में पुराने विवाद को लेकर मारपीट हुई. मारपीट की घटना में भाला से पैर में मारा गया है. अति ब्लड निकल जाने से एक लोगों की मौत हो गयी. दो लोग हायर सेंटर के लिए रेफर हुए हैं. इस मामले में दो की गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी शुरू कर दी गई है.

