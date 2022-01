बेतिया: बिहार के बेतिया में युवक ने हनीमून के लिए खुद के अपहरण की साजिश रच डाली (Conspiracy To Kidnap Himself). पिता को किसी अन्य से फोन करवाया कि दो लाख रुपए फिरौती दो नहीं तो बेटे की जान ले लेंगे. पिता ने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी. इस सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की. युवक को ढूंढना शुरू कर दिया. युवक की साजिश से पुलिस ने पर्दा उठा दिया (Fake Kidnapping Case in Bettiah). युवक को योगीपट्टी से उसके ससुराल से ढूंढ निकाला गया. पिता ने इस मामले को लेकर दो महिलाओं पर नामजद आरोप भी लगाए थे. उसी के घर महिला की बेटी के साथ शादी करने के बाद साजिशकर्ता युवक रह रहा था.

यह भी पढ़ें- OMG! लाखों के कर्ज में डूबा तो खुद के अपहरण की साजिश रच डाली.. ऐसे हुआ भांडाफोड़

जानकारी दें कि जिले की नरकटियागंज टेम्पो स्टेंड से एक युवक के अपहरण का मामला झूठा साबित हुआ. पुलिस ने उसको योगापट्टी स्थित उसके ससुराल से ढूंढ निकाला है. वह वहांं छुपा हुआ था. युवक को बयान के लिए न्यायालय भेजा गया है. थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि मामले में जांच पड़ताल के बाद युवक को बयान के लिए बेतिया न्यायालय भेजा गया है. बयान के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने जानकारी दी कि युवक को किसी लड़की से प्रेम था. वह अपने घर नहीं जाकर सीधा लड़की के घर चला गया और पिता को बताया कि अपहरण हो गया है. वह ना सिर्फ उस लड़की के घर गया, बल्कि उसके साथ शादी करके साथ भी रहने लगा.

आपको बताएं कि युवक के पिता पचमवा गांव निवासी हनिफ मियां द्वारा शिकारपुर थाना में एफआईआर दर्ज करवाया गया था. जिसमें कहा था कि योगापट्टी के अंसारी टोला गांव निवासी शायरा खातून एवं उसकी पुत्री सहाबून खातून को नामजद आरोपी बनाया था. आरोप था कि उसका 21 वर्षीय बेटा मुस्तफा अंसारी नोएडा के एक फैक्ट्री में काम करता था. वह दिल्ली से सत्याग्रह ट्रेन से पहुंचा. नरकटियागंज से घर आने के लिए जैसे ही टेंपो के पास गया, वहीं से अपहरण कर लिया गया.

पिता ने पुलिस को यह भी बताया कि फोन करने वाले ने उससे दो लाख रुपये फिरौती की मांग की थी. रकम नहीं देने पर उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई थी. बहरहाल पुलिस ने झूठे अपहरण मामले से पर्दा उठा दिया है. थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि युवक के पिता ने जिस दो महिलाओं को अपहरण करने के लिए नामजद किया था. उसी महिला की बेटी से शादी कर सुहागरात मनाने के लिए वह घर नहीं जाकर महिला के घर योगापट्टी चला गया था. अपने घर वालों को बिना बताए युवक शादी कर चुका था. उसके बाद उसने अपने मोबाइल का सिम बदल लिया और ससुराल में ही छिपकर रह रहा था.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP