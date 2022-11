बेतिया: अपने दो दिवसीय दौरे पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पश्चिम चम्पारण पहुंचे (Deputy CM Tejashwi Yadav in Bettiah) हैं. इस दौरान वे अमवा मन झील गए. जहां पैरासेलिंग बोट की सवारी करके वाटर स्पोर्ट्स पार्क (Water Sports Park In Bettiah) का निरीक्षण किया. साथ ही पैरासेलिंग बोट पर ही डिप्टी सीएम ने अधिकारियों की बैठक (Tejashwi Yadav Took ride of Boat In Bettiah) ली. बैठक में अमवामन झील को कैसे और किस तरह विकसित किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गयी.

यह भी पढ़ें: बेतिया में दो दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी, चनपटिया समेत कई स्टार्टअप जोन का करेंगे निरीक्षण

"बिहार को पर्यटन नगरी बनाया जायेगा": बोट पर जिला के डीएम कुंदन कुमार (DM Kundan Kumar), एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा सहित जिला के तमाम वरीय अधिकारी मौजूद थे. मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि पर्यटन विभाग मेरे पास है. इसे और विकसित किया जायेगा. बिहार को पर्यटन नगरी बनाया जायेगा. मैंने इसका निरीक्षण किया है. वाटर स्पोर्ट्स पार्क को और डेवलप किया जायेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक इसका लुफ्त उठा सके.

यह भी पढ़ें: तेजस्वी यादव ने RJD कार्यालय में की बैठक, PU छात्रसंघ चुनाव को लेकर विधायकों के साथ बनाई रणनीति

गोवा की तर्ज पर बनेगा वाटर स्पोर्ट्स पार्क: अमवामन झील में बने वाटर स्पोर्ट्स पार्क गोवा कि तर्ज पर बना है. बिहार के लिए यह सबसे बेहतरीन वाटर स्पोर्ट्स जोन होगा. बिहार का पहला ऐसा जिला है और देश का तीसरा ऐसा जगह है, जहां पैरसेलिंग की शुरुआत की गई है. पर्यटकों को लुभाने के लिए सरकार यहां पर पैरासेलिंग के साथ कयाकिंग, जार्बिग बाल सहित तमाम खेल और सुविधाएं विकसित करेगी. उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाएगा.

"पर्यटन विभाग हमारे पास है. इस एरिया और क्षेत्र में पर्यटन को कैसे बढ़ावा देना है, इस पर चर्चा की गयी. बिहार को पर्यटन नगरी बनाया जाएगा. मैंने यहां निरीक्षण किया है. वाटर स्पोर्ट्स पार्क को और डेवलप किया जायेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक इसका लुफ्त उठा सके" - तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम

बेतिया दो दिवसीय दौरे पर आए डिप्टी सीएम: बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दो दिवसीय दौरे पर पश्चिमी चंपारण जिले में आए हुए हैं. इस दौरान वह लौरिया के बौद्ध स्तूप और नंदन गढ़ का भ्रमण करेंगे. उसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का भ्रमण करेंगे. रात में वे वीटीआर में ही विश्राम करेंगे. कल शनिवार को डिप्टी सीएम चनपटिया स्टार्टअप जोन का निरीक्षण करेंगे.