पश्चिमी चंपारण (बेतिया): पश्चिमी चंपारण के बेतिया में पुलिस ने लूट (Police Action in Robbery Case In Bettiah) मामले में कार्रवाई करते हुए एक अपराधी (Criminal Arrested With Weapon In Bettiah) को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. चनपटिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ा बस स्टैंड के पास कार्रवाई की है. गिरफ्तार अपराधी की पहचान बगहा जिले के पटखौली थाना अंतर्गत सुखवन निवासी कृष्णा श्रीवास्तव के रूप में की गई है.





पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी लोडेड कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक ग्लैमर बाइक (बीआर 22 ए एस 4027), दो मोबाइल, 40 हजार नगद एवं विभिन्न बैंको व अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से 19 चेक एवं एक आधार कार्ड बरामद किया गया है. मामले में चनपटिया थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि बीते 28 दिसंबर को थाना क्षेत्र के बैरगनी निवासी शिवनाथ सिंह ने चनपटिया एसबीआई बैंक से 52 हजार रुपये की निकासी कर किसी काम से सिनेमा चौक पर गए थे. जहां, अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर उनसे रुपये की लूट कर ली थी.

इस मामले को पुलिस अधीक्षक उपेन्द्रनाथ वर्मा ने गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकुल परिमल पांडेय और थानाध्यक्ष मनीष कुमार के नेतृत्व में कांड का उद्भेदन करने का निर्देश दिया. जिसके बाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बड़ा बस स्टैंड चौक पर एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं. सूचना मिलने पर जब पुलिस टीम गठित कर पहुंची तो बाइक सवार दोनों व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे. जिसमें कृष्णा श्रीवास्तव को पुलिस ने दौड़ाकर दबोच लिया. वहीं, एक अपराधी बंका यादव फरार होने में सफल रहा.

वहीं, पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अपराधी ने बेतिया और बगहा पुलिस जिले में कई अपराध करने की बात स्वीकार की है. साथ ही यह भी बताया कि वह पूर्व में दो बार पटकौली ओपी व वाल्मीकिनगर थाना से जेल भी जा चुका है.

