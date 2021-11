बेतिया (वाल्मीकिनगर): बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के परसौना, सेमरबारी के समीप जिले के ठकरहा अंचल के सीओ (CO of Thakraha Zone in Bettiah) की पीपी तटबंध पर गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त हो गई. हादसे में CO सहित ड्राइवर की जान बाल-बाल बच गई. सीओ को हल्की चोटें आई है. उनका इलाज चल रहा है. वहीं चालक की हालत ठीक है.



बताया जा रहा है कि पिपरा-पिपरासी (पीपी) तटबंध से ठकराहा सीओ राहुल की गाड़ी सोमवार की रात अनियंत्रित होकर पलट गई. वाहन में सीओ व ड्राइवर ही मौजूद थे. वे जिला मुख्यालय बेतिया से ठकराहा लौट रहे थे कि पीपी तटबंध स्थित मोड़ पर गाडी मोड़ने के दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई.

दुर्घटना के बाद गाड़ी तटबंध से नीचे चली गई. इस हादसे में चालक बाल-बाल बच गया जबकि सीओ को आंशिक चोटें आई. मौके पर पहुंचे धनहा थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार सीओ को इलाज के लिए यूपी स्थित पडरौना लेकर गए है जहां उनका इलाज चल रहा है. सीओ को गंभीर चोटें नहीं लगने के कारण उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.

