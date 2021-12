पश्चिम चंपारण: कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार वाल्मीकिनगर पहुंच चुके हैं. सीएम को यहां गार्ड ऑफ ऑनर (Guard Of Honor To Nitish In West Champaran) दिया गया. तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम हेलीकॉप्टर से बगहा पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से वाल्मीकिनगर पहुंचे हैं. बताया जा रहा है कि, सीएम वन विभाग के सभागार में होने वाली बैठक (CM Nitish cabinet Meeting) में कई बड़े फैसले ले सकते हैं.

मुख्यमंत्री अब तक 4 कैबिनेट की बैठक पटना से बाहर कर चुके हैं. मुख्यमंत्री ने पहली बैठक 10 फरवरी, 2009 में की थी. विकास यात्रा के दौरान बेगूसराय के बरबीघी गांव में कैबिनेट की बैठक की गई थी. दूसरी बैठक 29 दिसंबर, 2009 को राजगीर में रत्नागिरी पर्वत के शिखर पर स्थापित विश्व शांति स्तूप के सभागार में बैठक की थी. वहीं, तीसरी बैठक 14 जनवरी, 2010 को गंगा नदी में फ्लोटिंग रेस्तरां पर की गई थी. इसके साथ ही साल 2017 में भी मुख्यमंत्री राजगीर में कैबिनेट की बैठक की गई थी. जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था.

वाल्मीकिनगर पहुंचे नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री पहले भी पटना से बाहर कई कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं. राजगीर में दो बार बैठक की है, तो वहीं बेगूसराय के गांव में भी कैबिनेट की बैठक की जा चुकी है. गंगा नदी के फ्लोटिंग रेस्तरां पर भी बैठक की गई है. इस बार भी साल का अंतिम कैबिनेट बैठक है. कैबिनेट बैठक के अगले दिन यानी कि 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान यात्रा पर भी निकल जाएंगे.

हर बार कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जाते रहे हैं. इस बार भी बड़े फैसले लेने की उम्मीद जताई जा रही है. फिलहाल बगहा को लंबे समय से जिला बनाने की मांग को लेकर चर्चा होती रही है. इस विषय को लेकर भी कैबिनेट में फैसला हो सकता है. हालांकि, ऐसे बाढ़ और कई क्षेत्रों से लोग जिला बनाने की मांग करते रहे हैं. ऐसे में फैसला लेना आसान नहीं होगा. क्योंकि बगहा को जिला बनाने के बाद दूसरे क्षेत्रों से भी मांग तेज हो जाएगी. फिलहाल बिहार में 38 जिला है. मुख्यमंत्री विकास योजनाओं को लेकर भी कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं. खासकर महिलाओं के लिए कोई नई घोषणा की जा सकती है.

