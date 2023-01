सीएम नीतीश कुमार की खादी को बढ़ावा देने के लिए निर्देश

पश्चिम चंपारण: सीएम नीतीश कुमार ने बगहा से समाधान यात्रा की शुरुआत (Samadhan Yatra Of Cm Nitish In Bagaha) की है. इस दौरान उन्होंने खादी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया (CM Nitish Instructed For Khadi Promotion in Bagaha) है. इसके साथ ही यहां चरखा चलाने के लिए प्रशिक्षण लेते हुए मौजूद बच्चों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (बापू) के बारे में बताया. उसके बाद ही उन्होंने बच्चों को बताया कि हम भी शुरू से ही बापू को मानते हैं. आपलोगों को भी उन्हें बापू कहकर संबोधित करना चाहिए.

समाधान यात्रा के दौरान विकास का लिया जायजा: जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरूआबारी गांव से समाधान यात्रा शुरू किया है. इस यात्रा के दौरान उन्होंने गांव के विकास का जायजा लिया. इसके साथ ही यहां विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण कार्य किया. उसके बाद वहां बनाए जा रहे खादी के स्टॉल को देखकर वहीं पर रुक गए. सीएम उस स्टॉल को देखने ही चरखे से बनाए जा रहे खादी वस्त्रों को देखकर खुश हो गए. जब उन्होंने इस बात की जानकारी लेनी चाही कि किस व्यक्ति ने इतने सुंदर खादी के कपड़े बनाए. जिसके बाद सीएम को बताया गया कि नरकटियागंज के एक व्यक्ति शत्रुघ्न झा ने खादी वस्त्रों का स्टॉल लगाया है. जहां दर्जनों महादलित के बच्चों के द्वारा चरखे के उपयोग से वस्त्र बनाए जाते हैं. इस तरह से बच्चों को चरखा चलाने के लिए मुफ्त में शिक्षा दी जाती है.

खादी उद्योग को बढ़ावा के लिए मदद का निर्देश: मुख्यमंत्री के पहुंचते ही वहां मौजूद बच्चियों ने स्वागत गान के साथ स्वागत किया. इस कार्यक्रम के बाद सीएम नीतीश कुमार के द्वारा आशीर्वचन दिया गया. उन्होंने कहा कि हम भी शुरू से महात्मा गांधी का ही अनुसरण करते हैं. आप लोग भी उन्हें बापू ही कहिए. सीएम नीतीश कुमार ने वहां मौजूद अधिकारियों को खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इनलोगों को मदद करने की बात कही है. इस मौके पर खादी को बढ़ावा देने वाले शत्रुघ्न झा ने बताया कि खादी को बढ़ावा देना साधना है.



"खादी को बढ़ावा देना साधना है. आज हमारे द्वार पर सीएम नीतीश कुमार आए हैं. इनके लिए कई बच्चियों ने स्वागत गीत गाया है. मुख्यमंत्री जी को हम अपने आश्रम पर आने का निमंत्रण दिए हैं".- शत्रुघ्न झा, खादी स्टॉल

