पश्चिम चंपारण: बगहा नगर थाना अंतर्गत बच्चों के विवाद में एक पक्ष के परिजनों ने दूसरे पक्ष के तीन बच्चों को बंधक बनाकर मारपीट (Children held hostage and beaten in bagaha) की है. नगर थाना क्षेत्र के बड़गांव नौका टोला (Dispute In Bargaon Nauka Tola ) में बच्चों के बीच झगड़े ने एक नया विवाद ला खड़ा किया है. दरअसल एक ही परिवार के तीन बच्चों ने गांव के ही सिकंदर चौधरी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने घर में बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की है.

तीनो बच्चों का कहना है कि गांव में ही वो लोग ट्यूशन पढ़ने जाते हैं जहां आरोपी सिकन्दर चौधरी का भतीजा भी पढ़ता है. मंगलवार को उसने ट्यूशन क्लास में किसी बच्चे को चिकौटी काट ली, जिसके बाद बच्चों का आपस मे झगड़ा हुआ था. इसी झगड़े के बाद बुधवार को जब बच्चे ट्यूशन के लिए जा रहे थे तभी आरोपी सिकन्दर चौधरी बच्चों को पकड़कर अपने घर लाया और फिर कमरे में बंद कर पिटाई की.

बच्चों के परिजनों का कहना है कि, हमें तो यही पता था कि हमारे बच्चे स्कूल में हैं. लेकिन कोचिंग से फोन आया कि बच्चे कहां है. हमलोग बोले बच्चे स्कूल में है. उसने बताया कि उनलोगों को मारते हुए ले गया है. बुरी तरह से मारा गया. दो बच्चों को तो इतना मारा गया है कि उल्टी भी करने लगे.

इसके बाद पीड़ित बच्चों के पिता ने तीनों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को लिखित शिकायत दी. हालांकि चिकित्सक ने बताया कि चोट का कोई निशान नहीं था और इलाज कर बच्चों को वापस भेज दिया गया है.

