बेतिया: कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर जहां सरकार पूर्व से ही तैयारियों में जुटा है, वहीं जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति जर्जर है. अब एक बार फिर से जिले में एक नया मामला सामने आया है. जहां नरकटियागंज में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ( Negligence Of Health Department In Narkatiaganj ) के चलते एक युवक को कोरोना टीका का पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज लगाए जाने का सर्टिफिकेट निर्गत (Certificate Issued Without Taking Corona Vaccine) कर दिया गया.

ये भी पढ़ें:सीतामढ़ी में स्वास्थ्य विभाग का फर्जीवाड़ा: कोरोना वैक्सीन लिये बिना ही मिला टीका लेने का सर्टिफिकेट

जानकारी के मुताबिक, नरकटियागंज प्रखण्ड के बरगजवा के विवेक सिंह 27 नंवबर को पहला डोज का टीका लिये था. उसके बाद दूसरा डोज लिये बिना ही उन्हें दोनों डोज लेने का प्रमाण पत्र जारी कर उनके मोबाइल पर मैसेज भेज दिया गया. युवक के पास जब कोरोना वैक्सीन लगने का मैसेज पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया. युवक हैरान है कि स्वास्थ्य विभाग बिना टीका लगाये कैसे लोगों को टीका का मैसेज भेज रहा है.

देखें वीडियो

पीड़ित विवेक कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था खानापूर्ती करने में लगा है और आमलोगों के स्वास्थ्य से खेल रहा है. पीड़ित ने कहा कि जब उन्हें दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है तो अब उन्हें दूसरा डोज कैसे पड़ेगा. उन्होंने स्वास्थ्य महकमा पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. इस संबंध में जब अस्पताल के उपाधीक्षक सुधीर कुमार से बात की गई तो वे हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें:बेगूसराय: चेरिया बरियारपुर वैक्सीनेशन के मामले में सबसे फिसड्डी, DM ने लोगों से की टीका लेने की अपील

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP