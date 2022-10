बगहाः बिहार के बगहा में यूपी-बिहार सीमा पर नाव हादसा की (Boat accident on UP Bihar border in Bagaha ) जानकारी मिली. नाव हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. कई लोगों को नदी में डूबने से बचाया गया है. सभी लोगों ने तैरकर जान बचाई.आधा दर्जन से अधिक लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं. एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है. यूपी की ओर से लौटने के दौरान हादसा हुआ. हादसे के बाद नाव समेत बाइक लापता है. लोगों ने बताया कि नाव ओवरलोड होने के कारण के कारण बांसी नदी में डूब गई. यह घटना जिले के धनहा थाना क्षेत्र के बरवा सिसवा घाट की है.

