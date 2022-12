बेतिया: बिहार के बेतिया में प्रॉपर्टी डीलर सह सभापति प्रत्याशी राजेश की हत्या का विरोध जारी (Protest Against Murder of Rajesh In Betiaah) है. नरकटियागंज विधायक रश्मि वर्मा ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए मामले में सीबीआई जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि 72 घंटो के अंदर पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ती है तो वह उग्र आंदोलन करेंगी. उन्होंने इस



विधायक ने की सीबीआई जांच की मांग: दरअसल नरकटियागंज में बीते दिनों सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई. मामले की जांच पड़ताल जारी होने के बावजूद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने कहा कि हमारे आवास से महज दो सौ कदमों की दूरी पर अज्ञात अपराधियोंं ने प्रॉपर्टी डीलर सह सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव की निर्मम हत्या कर दी गई और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

72 घंटों के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए: स्थानीय विधायक रश्मि वर्मा ने कहा कि इस हत्या मामले में स्थानीय प्रशासन की भूमिका संदिग्ध दिखती है. इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाए, ताकि अपराधियों की शिनाख्त जल्द से जल्द हो सके. विधायक ने यह भी कहा कि अगले 72 घंटों के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब वह उग्र आंदोलन करेंगी और सदन तक इस मामले को उठाएंगी.

"राजेश मिश्रा के हत्या मामले में स्थानीय प्रशासन की भूमिका संदिग्ध दिखती है. इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाए. ताकि अपराधियों की शिनाख्त जल्द से जल्द हो सके". - रश्मि वर्मा, विधायक, नरकटियागंज



