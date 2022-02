बेतियाः पश्चिम चंपारण जिले में नौतन पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया (Bike Thief Gang Disclosed in Bettiah) है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चोरी की 4 बाइक के साथ चार अपराधियों को गिरफ्तार (Four criminals arrested with 4 bikes) किया है. नौतन थानाध्यक्ष खालिद अख्तर ने बताया कि पकड़े गए सभी लोगों का आपराधिक इतिहास है. जिले के विभिन्न थानों में इनके खिलाफ कई कांड दर्ज हैं. पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी.

पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लक्ष्मीपुर आम के बगीचे से अपराध की योजना बना रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया. जांच के दौरान गिरफ्तार चारों लोगों का आपराधिक इतिहास मिला. साथ ही इनके पास से बरामद बाइक भी चोरी की निकली. पकड़े गये अपराधी बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए योजना बनाने के लिए जुटे थे.

पकड़े गये लोगों में बाइक चोर गिरोह के सदस्य बैरिया थाना के तिलगही निवासी रहमगीर आलम उर्फ हाफिजी, नौतन थाना खैरा टोला गांव के निवासी दीपक कुमार, कालीबाग ओपी इलाके के अनिल कुमार और जितेंद्र कुमार बताए जा रहे हैं. पुलिस पूछताछ के बाद मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है. छापेमारी दल में पुलिस निरीक्षक राजीव कुमार, बैरिया थानाध्यक्ष दुशवंत कुमार, पीएसआई बब्लू कुमार, सिपाही राजेश यादव समेत पुलिस बल के कई जवान शामिल थे.



नोट- आपके शहर या क्षेत्र में कोई अपराध या हादसे की सूचना मिलती है, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर 1860 345 6999 पर दे सकते हैं.

