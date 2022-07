बेतिया: बेतिया एसपी (SP of Bettiah) उपेंद्रनाथ वर्मा ने गुरुवार को थानेदारों को कहा कि इन दिनों अपराध के क्षेत्र में नवयुवकों की पैठ (penetration of youth in the field of crime) बढ़ रही है. ऐसे में अपने- अपने क्षेत्र में संदिग्ध नवयुवकों पर नजर रखें. एसपी ने डीएम मीटिंग हॉल में मासिक अपराध समीक्षा बैठक को संबोधिक कर रहे थे.. बैठक के दौरान एसपी ने कम उपलब्धि हासिल करने वाले थानेदारों को फटकार लगाई तो उत्कृष्ट कार्य करनेवाले थानेदारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया.

बगैर आपराधिक इतिहास वाले युवक मिल रहे हैं शामिल : उन्होंने थानेदारों को निर्देश देते हुए कहा कि वे ऐसे नवयुवकों के अभिभावकों से भी संपर्क करें व उनके चाल- चलन और संपर्क में आनेवाले लोगों का भी ब्योरा एकत्र करें. एसपी ने कहा कि आपराधिक वारदातों में वैसे नवयुवक शामिल पाए जा रहे हैं जिनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है. ऐसे में संदिग्धों पर नजर रखने की जरूरत है.

जमानत पर आए अपराधियों पर रखें नजर : बेतिया एसपी ने सभी थानेदारों को पंचायत स्तर पर पुलिस पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाकर बेल पर आए अपराधियों की निगरानी रखने का भी निर्देश दिया. उन्होंने शराब बारामदगी, शराब निर्माण, संग्रहण पर विशेष नजर रखने एवं नियमित छापेमारी करने का निर्देश दिया.

लंबित मामलों में शीघ्र करें गिरफ्तारी: एसपी ने लंबित गंभीर कांडों में गिरफ्तारी करने और यथाशीघ्र निष्पादित करने, लंबे अर्से से लंबित मामलों की जांच की समीक्षा कर उन्हें यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया. एसपी ने डायल 112 के तहत मिलनेवाले निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन एवं जरुरतमंदो की त्वरित मदद करने का निर्देश दिया. उन्होंने थानों में कुर्की वारंट, इश्तेहार का पंजी संधारित रखने का निर्देश दिया. एसपी ने अपराध नियंत्रण के लिए नियमित गश्ती, बैंको एवं वाणिज्य संस्थानों पर नजर रखने का निर्देश दिया. बैंको में रैंडमली प्रवेश करने वाले संदिग्धों की जांच का भी निर्देश दिया. बैठक में एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडेय के अलावे अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे.