पश्चिम चंपारण : नरकटियागंज के प्रॉपर्टी डीलर राजेश श्रीवास्तव हत्या मामले के मुख्य आरोपी फिरदौस ने गुरुवार को लखनऊ कोर्ट में सरेंडर कर दिया (Firdaus surrendered in Lucknow court) है. सूत्रों की मानें तो फिरदौस ने बेतिया पुलिस की दबिश के बाद सरेंडर किया है. बेतिया पुलिस ने नेपाल तक के उसके ठिकाने के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी. बता दें कि 2 दिसंबर को नरकटियागंज के भगवती सिनेमा चौक के पास देर रात अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर राजेश श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

पुलिस ने किया था खुलासाः इस मामले में शिकारपुर थाने में कांड संख्या 975/22 दर्ज हुआ था. जिसमें कुख्यात फिरदौस अख्तर और मोनू शर्मा को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार (five arrested in murder case at bettiah) किया था. जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए थे. पकड़ाये आरोपियों में जिमी उर्फ़ जितेंद्र सहित पूर्व चेयरमैन राधेश्याम तिवारी भी शामिल था. बेतिया एसपी उपेन्द्र नाथ वर्मा ने मामले के उद्भेदन की जानकारी देते हुए बताया कि यह हत्या राजनीतिक और व्यावसायिक कारणों से हुई थी.

क्या है मामला: यह मामला शिकारपुर थाना क्षेत्र के नरकटियागंज स्थित भगवती सिनेमा चौक का है. जहां राजेश श्रीवास्तव भगवती सिनेमा चौक वाले अपने ऑफिस से निकलकर घर लौट रहे थे. उसी समय अपराधियों ने उनके उपर तीन से चार राउंड गोलीबारी की. उसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने आनन-फानन में राजेश श्रीवास्तव एवं एक और अन्य व्यक्ति को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया. जहां से डॉक्टरों ने उन्हें बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया. जहां इलाज के दौरान प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई थी.



कौन है फिरदौस: 25 जून 2022 को बिहार के शिकारपुर थाने के हिस्ट्रीशीटर व मोस्टवांटेड अपराधी गोरख ठाकुर उर्फ वीरेंद्र की हत्या की गई थी. लखनऊ के कैंट इलाके में दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी. हत्या का आरोप फिरदौस पर लगा था. उसी वक्त से फिरदौस चर्चा में है. वहीं मामले में कुख्यात फ़िरदौस का नाम जुड़ने से नरकटियागंज के व्यवसाइयों में खौफ का माहौल है.