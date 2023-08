बगहाः इंडो नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बराज से निकले नेपाल मुख्य पश्चिमी नहर के एक नंबर साइफन गाइड बांध के समीप नहर में दो सगे भाई आपसी विवाद को लेकर नहर में कूद (Two youths of Bihar drowned in Nepal) पड़े. घटना के बाद नेपाल के अधिकारियों द्वारा वाल्मीकीनगर गंडक बराज को सूचना देकर नहर में पानी सप्लाई बंद कराकर नेपाली गोताखोरों द्वारा तलाश जारी है. दोनों डूबे हुए युवक भारतीय हैं.



नहर का पानी को बंद करायाः वाल्मीकीनगर के तीन नंबर पहाड़ स्थित वार्ड 14 के रहने वाले दो सगे भाई नेपाल के रानीनगर के पास से गुजर रहे नहर में जाकर कूद गए. मौके पर बकरी चरा रहे नेपाली ग्रामीणों ने दो भारतीय युवक को नहर में कूदते देखा तो इसकी सूचना नेपाल के एपीएफ व नेपाल पुलिस को दी. घटना की सूचना को गंभीरता से लेते हुए नेपाल पुलिस व एपीएफ नेपाल के जवानों ने इसकी सूचना गंडक बराज स्थिति नियंत्रण कक्ष को देकर नहर का पानी को बंद कराया.

दोनों भाइयों की तलाश जारीः नेपाल पुलिस व एपीएफ समेत नेपाली गोताखोरों के द्वारा नहर के पानी में डूबे दोनों भाइयों की तलाश जारी है. बकरी चरा रहे ग्रामीण सुशीला थापा, अर्जुन गुरुंग, लक्षै खत्री, शंकर श्रेष्ठ आदि ने बताया कि दो युवक साइकिल पर सवार होकर झगड़ते हुए आए और इसी बीच दोनों युवक ने एक लाल रंग की साइकिल, एक पीला टी-शर्ट, एक गमछा और एक चप्पल छोड़ नहर के पानी में कूद पड़े.

नेपाल के जीरो आरडीआए गए थे दोनों भाईः इस बात की जानकारी देते हुए त्रिवेणी चौकी के प्रभारी इंचार्ज एएसआई रामबली महतो व एपीएफ के इंस्पेक्टर पदम पानी पांडे ने बताया कि दोनों युवक वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के तीन नंबर पहाड़ ऊपरी शिविर वार्ड नंबर 14 के निवासी स्वर्गीय सोनू पाल के 22 वर्षीय पुत्र राजू पाल और छोटा 20 वर्षीय भाई सुजीत पाल बताए जाते हैं. किसी काम से दोनों भाई नेपाल के जीरो आरडीआए हुए थे. इसी बीच यह घटना घटित हो गई.

"दोनों युवक वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के तीन नंबर पहाड़ ऊपरी शिविर वार्ड नंबर 14 के रहने वाले हैं. दोनों किसी काम से नेपाल के जीरो आरडीआए आए थे. इसी दौरान दोनों में विवाद हुआ और नहर में कूद गए. खोजबीन की जा रही है." रामबली महतो, एएसआई, त्रिवेणी चौकी के प्रभारी इंचार्ज