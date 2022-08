बेतियाः बिहार के बेतिया पुलिस जिले में महात्मा बुद्ध की बेशकीमती मूर्ति को पुलिस ने बरामद (Antique Mahatma Buddha Statue Recovered From Bettiah) किया है. अष्टधातु से बनी मूर्ति की कीमत करोड़ों रुपये आंकी गई है. मूर्ति के साथ पांच अंतरराष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार (Five International Smugglers Arrested) किया गया है. तस्करों के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल फोन भी जब्त किया है. पुलिस को यह सफलता मझौलिया थाना क्षेत्र के पीपरपाती इलाके(Piparpati of Majholia Police Station) में मिली. इन पांचों तस्करों पर इसके पहले भी गौनाहा में मूर्ति चोरी का मामला दर्ज है.

"गुप्त सूचना के आधार पर बेतिया पुलिस ने कार्रवाई की. यह बड़ी सफलता है, जिसमें करोड़ों की महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के साथ 5 अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार किये गये हैं. आरोपियों से पूछताछ कर इनके नेटवर्क के बारे में जानकारी ली जा रही है." उपेंद्रनाथ वर्मा, बेतिया एसपी

कैसे हुआ खुलासाः बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा को गुप्त सूचना मिली थी की अंतरराष्ट्रीय तस्कर महात्मा बुद्ध की मूर्ति के साथ मझौलिया में है. एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशिक्षु डीएसपी मोहम्मद सद्दाम के नेतृत्व में एक टीम गठित कर कार्रवाई का आदेश दिया. मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मझौलिया के पीपरपाती से पांच अंतरराष्ट्रीय तस्करों को अष्ट धातु से बने महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को बरामद कर लिया. इन तस्करों के पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है. गिरफ्तार सभी लोग पहले भी मूर्ति तस्करी के मामले में पकड़े गये हैं.



