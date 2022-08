मोतिहारी: पूर्वी चंपारण में यूरिया खाद के लिए हाहाकार (Shortage of Fertilizer) मचा है. इसी बीच कृषि विभाग ने बंजरिया पुलिस के सहयोग से 1040 बोरा यूरिया को जब्त कर लिया है. इसमें एक गोदाम के सामने छापामारी कर ट्रैक्टर पर लदे 125 बोरा यूरिया को जब्त किया. वहीं गोदाम की जांच करने पर अवैध रूप से रखे 915 बोरा यूरिया को भी जब्त (Black Marketing Of Fertilizers In Motihari) किया गया है. कृषि विभाग ने गोदाम को सील कर दिया है और बरामद खाद की जांच शुरु कर दी है.

पढ़ें-RJD ने उठाया बिहार में खाद की कालाबाजारी का मुद्दा तो बोले कृषि मंत्री- जिसने की गड़बड़ी, उस पर हुई कार्रवाई

"सरकार के निर्देश पर लगातार खाद की कलाबाजी को रोकने के लिए छापेमारी की जा रही है. इसी दौरान सूचना मिली कि बंजरिया थाना क्षेत्र में चंचल बाबा मंदिर के पास तस्करी के लिए ले जाने के लिए खाद ट्रैक्टर पर रखा जा रहा है. सूचना के बाद पुलिस के साथ मौके पर पहुंचते हीं ट्रैक्टर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर कर फरार हो गया. वहीं गोदाम के कर्मी भी भाग खड़े हुए.- प्रभात कुमार, सदर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी

जांच में जुटे हैं कृषि अधिकारीः प्रभात कुमार ने बताया गोदाम की तलाशी ली (Agriculture Department Raid In Motihari) लेने पर इफ्को के अलावा कई ब्रांड के 915 बोरा खाद मिले हैं. उन्होंने बताया कि गोदाम मालिक का पता लगाया जा रहा है. यूरिया को जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया है. कृषि विभाग को सूचना मिली है कि गोदाम प्रकाश खेतान का है और गोदाम पर खेतान का बोर्ड भी लगा हुआ है. पुलिस और कृषि विभाग गोदाम मालिक से संपर्क करने के प्रयास में लगी है. खाद जब्ती को लेकर जांच किए जाने की बात कृषि विभाग बता रहा है. इधर ट्रैक्टर पर लदा 125 बोरा और गोदाम में रखे 915 बोरा यूरिया मिलाकर कुल 1040 बोरा विभिन्न कम्पनियों के उर्वरक को कृषि विभाग ने जब्त कर लिया है.

नेपाल में पहुंच रहा है भारतीय खादः बता दें कि खाद के लिए लोग दर-दर भटक रहे हैं. किसान रात में हीं खाद के दुकान पर लाइन में लग जा रहे हैं, तो कहीं किसान सड़क जाम कर अपने लिए यूरिया की मांग कर रहे हैं. जिला प्रशासन जिला में खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की बात कह रही है. लेकिन कारोबारी जिला में यूरिया का कृत्रिम अभाव पैदा कर कालाबाजारी में बेच रहे हैं, तो तस्कर यूरिया की तस्करी कर नेपाल में पहुंचा रहे हैं.

पढ़ें-'खाद की कालाबाजारी करने वालों पर रखी जा रही नजर, अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों से पूछेंगे कीमत'