बगहा : बिहार के बगहा बाल्मिकीनगर मुख्य मार्ग पर सड़क हादसा (Road Accident In Bihar) हो गया. जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो (Men Dies In Road Accident In Bagaha) गई. घटना चमैनिया वरदहवा मोड के समीप की है. बाल्मिकीनगर से बेतिया जाने वाली राणा बस व बाइक के टक्कर में एक युवक की मौत हुई है. मृत युवक की पहचान सचिन बीन (20), पिता हीरालाल बीन के रूप में हुई है. वह ग्राम बलकहवा, थाना चिउटाहा का निवासी बताया जा रहा है.

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बगहा-वाल्मीकिनगर मुख्य पथ (Bagaha-Valmikinagar Main Road) के वीटीआर जंगल पास चमैनिया मोड़ (Near VTR Jungle Accident) है. उसी के पास ओवरटेक करने के चक्कर में राणा बस के चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी. जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. युवक रामनवमी पर्व के लिए अपने बहन को घर लाने के लिए गया था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया. उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी सदर अस्पताल में भेज दिया.

परिजनों के अनुसार सचिन बीन अपनी चचेरी बहन के यहां सेमरी डीह चंपापुर गया था. वहां से वह अपने छोटे भाई चंद्रभान बीन और जीजा उमेश बीन के साथ बहन के घर पिपराकुट्टी गया. सचिन, छोटा भाई और जीजा घर पहुंचा. वहां से अपनी चचेरी बहन को नवमी के पूजा के लिए घर लौट रहा था. उसी क्रम में बाल्मीकि नगर से बेतिया जाने वाली राणा बस ने ठोकर मार दी.

