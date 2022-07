वैशाली : शराबबंदी वाले बिहार में गांजा पीने से इनकार करने पर एक युवक को अपनी जान गंवानी (Youth Killed In Vaishali) पड़ी. आरोप है कि दबंग उसे घर से बुलाकर ले गए और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी (killed him by stabbing) और बाद में शव को कुएं में फेंक दिया. मृतक की शिनाख्त संजीत कुमार (19 वर्ष) के रूप में हुई है.

शनिवार को गांजा पीने के लिए बुलाया था : बताया जा रहा है कि साक्ष्य मिटाने के लिए संजीत के शव को पास ही आम के बगीचे में स्थित कुएं में फेंक दिया. मृतक के परिजनों ने बताया कि संजीत को गत शनिवार की शाम गांव को ही दो दबंगो ने गांजा पीने के लिए घर से बुलाया था. तब संजीत ने गांजा पीने जाने से मना कर दिया तो देर रात उसे वे घर से बुलाकर ले गए और रुपये-पैसे छीनकर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया. संजीत बिदुपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर चतुरंग गांव का रहने वाला था. वह लोटन गिरी का बेटा था. हत्या के बाद से संजीत के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. उसके पिता किसी होटल में खाना बनाने का काम करते हैं.

दुर्गंध आने लगी तो हुआ खुलासा: वारदात का पता तब चला जब लोग बगीचे में गए तो दुर्गन्ध आने लगी. लोगों ने बगीचे के कुएं में झांककर देखा तो उसमें शव मिला जिसकी पहचान संजीत के रूप में हुई. शव मिलने की जानकारी मिलने पर बिदुपुर थाने के पुलिस अधिकारी ने मंगलवार की शाम शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया और संजीत के परिवार वालों के बयान पर युवक की हत्या मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी. इस विषय में स्थानीय राजकुमार गिरी ने आरोप लगाया कि गांजा पीने से इनकार करने के बाद गांव के ही 2 लोग उसे से घर से बुलाकर ले गए थे और रुपये- पैसे छीनकर चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया.

"शनिवार की रात में ले ले गया है. पैसा भी छीन लिया है और मार कर बगीचा के कुआं में फेंक दिया है. उसको बुला कर ले गया है और चाकू से गोदकर मार दिया है. इसको बोला गया था चलो गांजा पीने यह गांजा पीने से इंकार कर दिया था इसीलिए इसको मंदिर पर से उठाकर ले गया था.''- राजकुमार गिरी, स्थानीय निवासी