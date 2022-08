वैशाली: जिले में हत्या के आरोप के शक में एक युवक की पकड़कर जमकर पिटाई ( Youth Beaten Up In Vaishali) की गई. लोगों को शक था कि युवक हत्या के इरादे से आया है. जिसके बाद मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे पकड़कर खंभे से बांध दिया और थप्पड़ लात घूंसों से पीट-पीटकर (Youth Assaulted In Vaishali) लहूलुहान कर दिया. युवक की पिटाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल (Vaishali Viral Video) हो रहा है. मामला देसरी थाना क्षेत्र के सहदेई ओपी का बताया जाता है.

खंभे से बांधकर युवक की पिटाई: वायरल वीडियो पोहोयर गांव का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे युवक को खंभे से बांधकर जबरदस्त पिटाई की जा रही है. वीडियो में एक युवक खंभे से बाधा हुआ है और कुछ लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं. वायरल वीडियो 9 अगस्त का बताया जा रहा है. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी मामले की छानबीन में जुट गई है.

हत्या की नियत से आए थे 5 युवक: वायरल वीडियो के संदर्भ में बताया गया है कि पोहोयरर गांव के रहने वाले देवनाथ गोंड के दरवाजे का वीडियो है. जिस संबंध में स्थानीय गुनगुन गोंड ने सहदेई ओपी पुलिस को एक लिखित आवेदन भी दिया था. लिखित आवेदन में बताया गया था कि चार से पांच लड़के हत्या की नियत से एक बाइक से उनके घर आए थे. गोंड के बेटों के मारने के इरादे से सभी पहुंचे थे लेकिन घर में कोई मौजूद नहीं था जिसके बाद सभी पिस्तौल लहराते हुए वहां से चले गए.

1 चढ़ा भीड़ के हत्थे: कुछ देर बाद दो लड़के फिर से घर पर आ धमके. जिनमें से एक लड़का पिस्तौल निकालकर गोली मारने की फिराक में था. तभी गुनगुन गोंड की नजर पड़ी और शोर मचाने पर स्थानीए लोग जमा हो गए. पुलिस को दिए आवेदन में आगे बताया गया है कि दोनों को पकड़ने के प्रयास में एक लड़का जो पिस्तौल के साथ था वह भाग निकला जबकि उसके एक साथी को लोगों ने पकड़ लिया गया.

विवाद का कारण गलतफहमी: गुन गुन गोंड का कहना है विवाद गलतफहमी की वजह से उत्पन्न हुआ है. मेरा एक बेटा बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चलता है जिससे तब की सहदेई ओपी प्रभारी सुनीता कुमार ने रोक कर पूछा था कि तुम गांव में बैंक चलाते हो और पुलिस को जानकारी भी नहीं दी. क्या कोई घटना घट जाने के बाद में बताओगे. इसके थोड़ी देरी बाद पुलिस के द्वारा बाइक चेकिंग के दौरान गांव के 3 युवकों को पकड़ लिया गया. पकड़े गए युवकों को लगा कि मेरे बेटे ने ही पकड़वाया है. तब से उसे जान से मारने के लिए खोज रहे थे.

"चार से पांच लड़के मेरे बेटों की हत्या करने आए थे. लेकिन तब मेरे दोनों बेटे घर से बाहर गए हुए थे. जिसके बाद सभी वापस चले गए लेकिन कुछ देर बाद फिर से दो लड़के आय जिनमे एक को स्थानीए लोगों की मदद से पकड़ लिया गया. दूसरा युवक जिसके हाथ में पिस्तौल थी वह भाग निकला."- गुनगुन गोंड, प्रत्यक्षदर्शी

पुलिस का बयान: वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि युवक की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है. मामला आपसी विवाद का है. वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. हर एंगल की जांच की जा रही है.

"यह मामला आपसी विवाद का है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है. तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है."- अभिषेक त्रिपाठी, थानाध्यक्ष, सहदेई ओपी







मामले को अलग रंग देने का प्रयास: सूत्रों की मानें तो मामला युवकों के बीच किसी बात को लेकर आपसी विवाद का था. जिस युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है वह युवक पंजाब में रहकर प्राइवेट काम करता है. घटना वाले दिन के कुछ दिनों पहले वह पंजाब से गांव आया था. जहां उसकी पिटाई की गई और बाद में वह फिर से पंजाब चला गया. हालांकि युवक ने इस संदर्भ में कोई भी आवेदन पुलिस को नहीं दिया है, जिससे मामला और उलझा हुआ प्रतीत हो रहा है. ऐसे में पुलिस जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा की हकीकत क्या है?