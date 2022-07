वैशालीः बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) को लागू करवाने के लिए उत्पाद विभाग की महिला शक्ति ने शराब कारोबारियों और पियक्कड़ों के खिलाफ धावा बोला. जिसमें 15 जिलों की महिला पुलिस पदाधिकारियों (Women Police Officers Action On Liquor Mafia In Vaishali) ने 30 गाड़ियों के काफिले के साथ कई जगहों पर छापेमारी की. इस स्पेशल मिशन में रेड के दौरान शराब तस्करों और पीने वालों में हड़कंप मच गया. जिले के 30 स्थानों से शराब पीने और रखने के आरोप में 62 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, गोपनीयता बनाए रखने के लिए सभी को उत्पाद विभाग के कार्यालय के स्थान पर होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र में रखा गया है. इस पूरी कार्रवाई को महिला पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों ने मिलकर अंजाम दिया.



जानकारी के मुताबिक मद्य निषेध मुख्यालय के निर्देश पर उत्पाद विभाग के 15 जिलों की महिला पुलिस पदाधिकारियों ने एक साथ जिले के विभिन्न स्थानों पर छापा मारा है. करीब 20 घंटे चली इस कार्रवाई में शराब पीने और रखने के आरोप में 62 आरोपितों को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस इन सभी आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई में जुटी है. 15 जिलों की महिला पुलिस पदाधिकारियों में सासाराम, कैमूर, छपरा, बक्सर, नालंदा, जहानाबाद, गोपालगंज सहित हाजीपुर की महिला पुलिस भी शामिल थीं. इस दौरान छापामारी अभियान में सशस्त्र पुलिस बल भी शामिल थे.

गाड़ियों के काफिले में एक मिनी बस भी शामिलः बताया जाता है कि जिले की महिला पुलिस पदाधिकारी सब इंस्पेक्टर रोजी, सब इंस्पेक्टर रजिया और सब इंस्पेक्टर ज्योति के नेतृत्व में ये अभियान शुरु किया गया. लगभग 30 गाड़ियों के काफिले के साथ छापेमारी शुुरु की गई. इन गाड़ियों के काफिले में एक मिनी बस भी शामिल थी. इस टीम ने संयुक्त रुप से सदर थाना क्षेत्र के चंद्रालय सहित महुआ, लक्ष्मी नारायणपुर, प्रेमराज आदि स्थानों पर छापेमारी की गई. पूरी रात चली इस कार्रवाई में शराब के साथ 54 आरोपियों और शराब पीने के आरोप में आठ आरोपितों को पकड़ा गया. जैसे-जैसे आरोपियों की गिरफ्तारी होती गई, वैसे वैसे उन सभी को मिनी बस में बैठाया गया. उसके बाद इन सभी की मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराई गई. इस पूरी कार्रवाई पर उत्पाद अधीक्षक विजय शेखर दूबे, इंस्पेक्टर गणेश चन्द्रा और इंस्पेक्टर शैलेन्द्र कुमार मॉनिटरिंग कर रहे थे.

"पूर्वी और पश्चिमी 2 जोन में उत्पाद महिला टीम को बांटा गया है. जिसमें एक जोन की महिला अधिकारियों ने इस बड़ी छापेमारी की कमान संभाली थी. जिसकी निगरानी ड्रोन कैमरे से की गई है. जिसमें शराब पीने और रखने वाले 62 लोगों की गिरफ्तारी की गई है. इस दौरान सबसे ज्यादा महुआ प्रखंड से 32 शराबियों को पकड़ा गया. ड्रोन कैमरा पहले ऊपर से शराबियों की तस्वीर सामने लाता था, जिस आधार पर उत्पाद विभाग और पुलिस कार्रवाई करती है"- विजय शेखर दुबे, उत्पाद अधीक्षक

ड्रोन कैमरे से की गई निगरानीः महिला पुलिस की विशेष टीम द्वारा शराबियों पर की गई इस कार्रवाई में ड्रोन कैमरे का खास महत्व रहा. गाड़ियों के काफिले के साथ ड्रोन कैमरे निगरानी करते हुए नजर आया. इस दौरान सबसे ज्यादा महुआ प्रखंड 32 शराबियों को पकड़ा गया. बताया गया कि पहले ड्रोन कैमरा ऊपर से शराबियों की तस्वीर सामने लाता था और उसके बाद उत्पाद विभाग उनपर कार्रवाई करता था. इस तरह 20 घंटे चली इस सख्त कार्रवाई में शराब पीने और रखने के आरोप में 62 आरोपियों को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया. अब इन सभी को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.