वैशाली: बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव (MLC Elections On 24 Seats in Bihar) के लिए वोटिंग जारी है. हाजीपुर में एमएलसी चुनाव (MLC Election in Hajipur) को लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. तेज धूप के बावजूद सभी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बारी आने पर मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. हालांकि इस दौरान यहां अजीबोगरीब शिकायतें भी सामने आ रही हैं. कोई जनप्रतिनिधि कह रहा है कि प्रमाण पत्र में उसे मर्द से औरत बना दिया गया है तो कोई धूप और तबीयत खराब होने की बात कह रहा है. वहीं, एक महिला जनप्रतिनिधि ने सपोर्टर वोटर के साथ नहीं जाने देने पर नाराजगी जताई है.

श्री मान या श्रीमति? : इसी क्रम में पहेतिया पंचायत के वार्ड सदस्य पवन कुमार सहनी का कहना है कि उनको जो प्रमाण पत्र दिया गया है, उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि वह आदमी है कि औरत. जबकि इसकी शिकायत उन्होंने कई बार की है लेकिन अब तक निराकरण नहीं हुआ और इसी प्रमाण पत्र को लेकर वोट डालने आए हैं. वहीं दिग्घी पंचायत के वार्ड नंबर 12 के वार्ड सदस्य विवेकानंद का कहना है कि वह पेट खराब होने की हालत में ओआरएस का घोल पी पीकर वोट डाल रहे हैं.

तबीयत खराब के बावजूद मतदान: इसी क्रम में गौसपुर इजरा के वार्ड सदस्य अमित कुमार ने बताया कि उनके वार्ड में काफी समस्याएं हैं, जिनके समाधान के लिए वोट डालने आए हैं. महिला वोटरों की बात करें तो अंधरावाला पंचायत के सरस्वती देवी ने बताया कि जल योजना उनके पंचायत में सही ढंग से नहीं है. जिसकी मांग उन्होंने की है. इसी आधार पर वोट डाल रहे हैं. दूसरी महिला जनप्रतिनिधि चंचला देवी ने कहा कि अपने वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र छठ घाट वगैरह के लिए हुए मतदान कर रहे हैं. वही पानापुर लंगा पंचायत के वार्ड नंबर 16 के वार्ड सदस्य जागेश्वरी देवी का आरोप है कि अनपढ़ होने के कारण उनको एक वोट डालने का सहयोगी ले जाने की अनुमति दी गई थी. जिसे मतदान केंद्र से लौटा दिया गया है. कहा गया है कि घर से अपने बेटे को लेकर आइए.

आरजेडी और एनडीए में मुकाबला: वैशाली जिले के 16 प्रखंडों में एमएलसी चुनाव का मतदान चल रहा है. जिसके तहत हाजीपुर प्रखंड स्थित बूथ नंबर 11 पर 370 जनप्रतिनिधि वोटर यहां से लड़ रहे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला अपना मतदान देकर कर रहे हैं. वैशाली जिले में कुल 4555 मतदाता है. वह जिले में कुल सारस्वत जनप्रतिनिधियों को सहयोगी वोटर देने की मंजूरी दी गई है. मुख्य मुकाबला आरजेडी के सुबोध राय और एनडीए के भूषण राय के बीच माना जा रहा है.

