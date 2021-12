वैशालीः बिहार में इन दिनों भ्रष्ट अधिकारियों पर निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. इसी कड़ी में वैशाली एसपी के रीडर और पुलिस के जन शिकायत कोषांग में तैनात सब-इंस्पेक्टर अनिल प्रसाद के घर निगरानी की रेड (Vigilance Raid At sub inspector House in Vaishali) पड़ी है. बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में यह रेड पड़ी है.

मिली जानकारी के मुताबिक दो गाड़ियों से निगरानी की टीम सिविल ड्रेस में सुबह सात बजे के करीब नगर थाना क्षेत्र के एसडीओ रोड स्थित एसपी आवास के बगल में अनिल प्रसाद के किराए के मकान में छापेमारी की. हालांकि, सूचना के बाद ईटीवी भारत संवाददाता जब मौके पर पहुंचे तो घर पर ताला लटका मिला. वहां से निगरानी के अधिकारी जा चुके थे.

वैशाली में सब इंस्पेक्टर के घर निगरानी की रेड

इस संबंध में न ही निगरानी विभाग की ओर से और न ही जिले के प्रभारी एसपी अशोक कुमार की ओर से कोई जानकारी मिली है. एसपी ने तो मामले से अनभिज्ञता जाहिर की है. हालांकि, सूत्रों के मुताबिक निगरानी की टीम उनके पटना, नालंदा सहित हाजीपुर के ठिकानों पर छापेमारी की है. निगरानी विभाग की टीम पटना के बेउर थाना अंतर्गत तेज प्रताप नगर में स्थित आलीशान भवन में भी छापेमारी करने पहुंची. यहां से टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं.

स्थानीय लोग बताते हैं कि नगर थाना क्षेत्र स्थित किराए के मकान में करीब दो घंटे छापेमारी चली है. चूंकि, छापेमारी के बाद दरवाजे को सील नहीं किया गया है, इसलिए स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है. किसी तरह की बरामदगी की भी कोई सूचना नहीं है.

