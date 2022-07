वैशाली : वैशाली पुलिस ने नशाबंदी अभियान में एक बड़ी सफलता पाई है. सराय थाने की पुलिस ने छापेमारी 200 पुड़िया स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार (Two smugglers arrested In Vaishali) किया है. पुलिस पकड़े गए तस्करों से पूछताछ कर उनके संपर्क खंगालने में जुटी है. पकड़े गए स्मैक (smack seized in Vaishali) की कीमत काले बाजार में लाखों रुपए हो सकती है.

दोनों तस्कर सराय थाना क्षेत्र के अंजनी गांव के निवासी : वैशाली जिले की सराय थाना की पुलिस ने छापेमारी कर स्मैक की बड़ी खेप के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. थाना क्षेत्र के सराय बाजार स्थित पीएनबी बैंक की शाखा के पास पुलिस ने यह कार्रवाई उस वक्त की जब दोनो तस्कर स्मैक की डिलीवरी देने बाइक से पहुंचे थे. गिरफ्तार तस्करों के पास से 200 पुड़िया स्मैक बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपये हो सकती है. गिरफ्तार दोनों तस्कर सराय थाना क्षेत्र के ही हैं. दोनों अंजनी गांव निवासी हैं और उनका नाम बजरंग कुमार व संजय कुमार है. पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है.

सस्करी में इस्तेमाल होने वाली बाइक भी जब्त : सराय थाना प्रभारी अनिल कुमार को सूचना मिली थी कि स्मैक की एक एक बड़े खेप की डिलीवरी सराय में होनी है. जिसके बाद आसपास के इलाके में बगैर वर्दी के पुलिस बल की तैनाती कर दी गई. बाइक सवार स्मैक के दो तस्कर सराय बाजार स्थित पीएनबी बैंक शाखा के नजदीक पहुंचे थे. इसके बाद दोनों स्थानीय स्मैक रिसीवर को इधर-उधर देख रहे थे. शायद उन लोगों को पुलिस के आसपास होने की भनक लग चुकी थी. थोड़ी देर इंतजार के बाद जब दोनों तस्कर जाने लगें तो पुलिस ने दोनो पर धावा बोल दिया. पुलिस ने भाग रहे दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से पॉलीथिन में लपेट कर रखा 200 पुड़िया स्मैक मिली. गिरफ्तार दोनों तस्करों से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है. उम्मीद है कि इससे तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हो सकता है. सराय थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 200 पुड़िया स्मैक बरामद हुई है. साथ ही पुलिस ने एक बाइक भी जब्त की है. पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही हैं.



युवाओं को किया जाता है टारगेट : सूत्र बताते हैं कि वैशाली जिले में स्मैक व गांजा सहित अन्य नशीली पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है. बिहार में शराबबंदी के बाद माफिया ने ड्रग्स तस्करी का जाल बुन लिया है. इसमें युवाओं को टारगेट किया जाता है. पैसों की लालच में युवाओं को तस्करी की जाल में फंसाया जाता है. मादक पदार्थों का सेवन करने वाले भी ज्यादातर युवा वर्ग ही हैं. सूत्रों की मानें तो ज्यादातर तस्करी गंगा और गंडक नदी के माध्यम से की जाती है. सबसे पहले इन मादक पदार्थों को दियारा क्षेत्रों में रखा जाता है. जहां से पुलिस को चकमा देकर जिले के सभी भागों में इन्हें पहुंचा दिया जाता है. इन सभी जगहों पर एक रिसीवर होता है जो मादक पदार्थों को रिसीव करने के बाद लोकल स्तर पर उसे बेचकर पैसे की उगाही करता है. फिर उन पैसों में से तय कमीशन को रखकर बाकी पैसे नेट बैंकिंग के माध्यम से भेज दिया जाता है. लोकल स्तर पर इनका धंधा ज्यादातर नकद किया जाता है.



पिछले दिनों स्मैक बेचने से इनकार करने पर हुई थी एक युवक की पिटाई: हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र चंद्रालय के रहने वाले एक युवक ने सदर थाना क्षेत्र में लिखित आवेदन देकर बताया था कि उसे कुछ लड़कों ने स्मैक बेचने के लिए कहा था. जिससे इनकार करने पर उसके हाथ-पैर बांधकर न सिर्फ उसकी जबरदस्त पिटाई की गई थी, बल्कि उसकी पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर जेल भेजाा था लेकिन तब भी पुलिस इस नेक्सेस को खंगालने में पूरी तरह सफल नही हो पाई थी.



"गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 200 पुरिया स्मैक बरामद किया गया है. साथ ही पुलिस ने एक बाइक भी जप्त की है. पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही हैं"- अनिल कुमार, सराय थाना प्रभारी