हाजीपुर (वैशाली) : रात में रोटी सब्जी खाते ही एक के बाद एक परिवार के 7 लोगों की तबीयत बिगड़ने (condition of 7 deteriorated after eating in vaishali) से अफरा तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने सभी बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन लोगों का इलाज चल रहा है. मामला वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र (Desari police station area of ​​Vaishali district) के सुल्तानपुर गांव का है.

फूड पॉइजनिंग से हुई हालत खराब : गांव में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए. जिसके बाद सभी को इलाज के लिए महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और सभी बीमार का इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि रात का खाना खाने के बाद अचानक सभी को तबीयत बिगड़ने लगी. जिसके बाद अनान फ़ानन में इलाज के लिए महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. बीमार पड़े लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. बीमार का इलाज कर रहीं डॉ. ज्योति ने बताया कि इलाज किया जा रहा है, सभी पर ध्यान देने की जरूरत है.

आलू- भिंडी की सब्जी खाई थी सभी ने : इस संबंध में बीमार लोगों के परिजन सतेंद्र भगत ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद अचानक उल्टी और दस्त शुरू हो गयी और धीरे- धीरे परिवार के कई अन्य लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. फिलहाल सभी का इलाज किया जा रहा है. सभी बीमार लोगों ने रात में आलू भिंडी की सब्जी और गेहूं की रोटी खाई थी. जिसके थोड़ी देर बाद ही तबीयत बिगड़ गई.

"इलाज किया जा रहा है, सभी पर ध्यान देने की जरूरत है."

- डॉ ज्योति, महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

"रात में खाना खाने के बाद अचानक उल्टी और दस्त शुरू होने लगी और धीरे- धीरे परिवार के कई अन्य लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. सभी ने रात में आलू भिंडी की सब्जी और गेहूं के आटे की रोटी खाई थी. खाने के थोड़ी देर बाद ही तबीयत बिगड़ गई" - सत्येंद्र भगत, परिजन