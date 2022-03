वैशाली: बिहार के वैशाली में डूबने से दो दोस्तों की मौत (Two Friends Died in Vaishali) हो गई. रेलवे कॉलोनी में होली खेलने के बाद दोनों स्नान करने घाट किनारे गए थे. जहां नहाने के दौरान एक डूब रहा था, तो दूसरा उसे बचाने गया. लेकिन दोनों नदी की तेज धारा (Two Youths Drowned in River in Vashali) में बह गए. 46 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने दोनों के शव को बरामद किया है.

डूबने से दो दोस्तों की मौत: मिली जानकारी के अनुसार कोनहारा घाट स्थित रेलवे कॉलोनी के रहने वाले प्रभाकर साह के पुत्र प्रशांत कुमार और अरविंद पासवान के पुत्र आशीष पासवान होली खेलने के बाद स्नान करने बूटन दास मठ स्थित घाट किनारे गए थे. जहां स्नान करने के क्रम में प्रशांत कुमार नदी में डूबने लगा. प्रशांत को डूबता देख, आशीष पासवान उसकी जान बचाने गया, लेकिन नदी की धारा इतनी तेज थी कि दोनों ही उसमें बहते हुए, काफी दूर तक चले गए और डूब गए.

46 घंटे बाद मिली लाश: घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. लेकिन दोनों ही युवकों में से किसी का भी पता नहीं चल पाया. लगभग 46 घंटे की खोजबीन के बाद एसडीआरएफ की टीम ने हाजीपुर कोनहारा घाट से 2 किलोमीटर दूर तेरसिया नदी किनारे से दोनों युवकों का शव बरामद किया. जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया. शव बरामद होने के बाद, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

मृतक के घर में पसरा मातम: 'दो युवकों के डूबने की सूचना के बाद लगातार खोजबीन की गई थी. कई गोताखोरों को भी लगाया गया था. साथ ही नदी में महाजाल का भी प्रयोग किया गया. इसके बावजूद दोनों युवकों का कुछ भी पता नहीं चला. लगभग 46 घंटे बाद दोनों युवक की डेड बॉडी घाट के किनारे से बरामद की गई है.' - अवधेश कुमार, टीम कमांडर, एसडीआरएफ

