वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में चुनावी रंजिश (Election Rivalry In Vaishali) का एक और नतीजा सामने आया है. मामला जिले के लालगंज प्रखंड के मानपुर गांव का है जहां, पंचायत चुनाव के लफड़े में गवाह बनना एक शख्स को काफी महंगा पड़ गया है. पहले उसे (Crime In Vaishali) धमकाया गया, जिसके वजह से वो डर से घर छोड़कर चला गया, जिसके बाद ताला तोड़कर (Theft In a House In Vaishali) घर से लाखों की संपत्ति की चोरी की गई है.

दरअसल, लालगंज प्रखंड के मानपुर गांव में एक घर में चोरी का मामला सामने आया है. घर का ताला तोड़कर चोरों ने बर्तन, लैपटॉप और गहनों की चोरी की है. इस दौरान चोरों के बक्से व अन्य सामानों को भी उधेड़ा है. घर का कुछ सामान इधर उधर पड़ा मिला है. चोरी की वजह पंचायत चुनाव में हुए एक विवाद में गवाह बनना बताया जाता है, जिसमें स्थानीय राजेश कुमार मुख्य गवाह बने थे. इसी बाबत आरोपी राजेश कुमार के घर पहुंचे थे, पहले उन्हें गाली गलौज कर धमकाया. जिस के डर से राजेश कुमार अपना घर छोड़कर अपने एक रिश्तेदार के घर रहने चले गए थे. इसी दौरान इनके घर से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है. पीड़ित राजेश कुमार ने आरोप लगाया है कि, धमकाने वाले लोगों ने ही उनके घर का ताला तोड़कर चोरी कर ली है.

वहीं, पीड़ित राजेश कुमार ने बताया कि, एक दिन पहले उसके साथ मारपीट हुआ था. एक व्यक्ति जो पंचायत समिति में चुनाव के दौरान खड़ा हुआ था, उसके साथ जल नल के सामान को तोड़ने को लेकर मारपीट हुआ था. इसी मामले में उसे गवाह बनाया गया था और इसमें नाम वापस लेने की बात कही गई थी. राजेश कुमार ने आगे बताया कि मैं गवाही से नाम वापस लेने पर सहमत हो गया था. बावजूद जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद रूम में ताला बंद कर हम चले गए थे. सुबह मां ने बताया कि घर का ताला तोड़कर घर में चोरी की गई है.

इस मामले में लालगंज थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने बताया कि, पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. पूरे मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है, जल्द मामले में कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पंचायत चुनाव के काफी दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक चुनाव में हुए रंजिश का नतीजा सामने आ रहा है. वैशाली जिले में अबतक कई मामले चुनावी रंजिश की वजह से सामने आ चुके हैं.

