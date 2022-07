वैशाली: वैशाली के महुआ में राजद सुप्रीमो लालू यादव (RJD Supremo Lalu Yadav) के बड़े लाल तेजप्रताप यादव (Lalu Yadav Elder Son Tej Pratap) निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे. मेडिकल निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि चुनाव से पहले मेडिकल कॉलेज बनवाने और जर्जर सड़क को ठीक करवाने का वादा किया था, और अब मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है. जब हमारी सरकार आयेगी तो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन वो करेंगे. हालांकि तेज प्रताप यादव उद्घाटन की जगह शिलान्यास बोल गए. पटना में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो को फ्लॉप बताते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग इस तरह से लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं.

तेजप्रताप ने जेप नड्डा पर कसा तंज : हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने लगे हाथ महुआ में क्रिकेट स्टेडियम खोलने और महुआ को जिला बनाने की मांग भी सरकार से करते हुए, महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर एक नए विवाद को भी शुरू कर दिया. दरअसल तेजप्रताप यादव के सामने ही कार्यकर्ताओं ने 'महुआ का विधायक कैसा हो तेज प्रताप यादव जैसा हो' का नारा लगा दिया और इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि महुआ के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और जब यहां से विधायक बनना (Mahua Assembly Constituency) होगा तो बन जायेंगे. जबकि तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले मुकेश रौशन महुआ से विधायक हैं.

राजद में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है : तेज प्रताप के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे है और अनुमान लगाया जा रहा है कि राजद में सब कुछ ऑल इज वेल (Everything Is Not Good In RJD) नहीं चल रहा हैं. तेज प्रताप ने कहा कि- 'महुआ में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास किया था और अभी पूर्ण करने का काम करेंगे. मेडिकल कॉलेज अभी बन रहा है और प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि यहां का मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द बने ताकि जब अपनी सरकार बने, तो पुनः हम जब महुआ में चुनकर आएंगे, तो महुआ को जिला बनाने का काम करेंगे.'

'महुआ से लड़ेंगे चुनाव' : तेजप्रताप यादव से जब पूछा गया कि यहां से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि 2025 में चुनाव होगा तो हम यहां से चुनाव लड़ेंगे. वहीं, तेज प्रताप के सामने स्थानीय नेता शंभू शरण राय ने कहा कि- 'राबड़ी देवी से अभी तुरंत हमको दूरभाष पर बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आज से महुआ कि सभी जनता को तेज प्रताप देखेंगे और अगला चुनाव महुआ विधानसभा से लड़ेंगे और महुआ को जिला घोषित करेंगे.