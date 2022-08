वैशाली: बिहार के वैशाली के पातेपुर के भेरोखरा गांव ( Murder In Bherokhara Village Vaishali) में पुलिस की मुखबिरी के शक में एक किशोर की पीट- पीटकर हत्या ( Teenager Beaten To Death In Vaishali) कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. हत्या (Murder In Vaishali) के बाद किशोर के शव को गांव के ही पास स्थित बंगरी गाछी के पास पोखरनुमा एक गड्ढे में फेंक दिया गया. फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

वैशाली में किशोर की पीट-पीटकर हत्या

वैशाली में किशोर की पीट-पीटकर हत्या: मृतक किशोर का नाम नीरज कुमार बताया जाता है जो गांव के ही गणेश भगत का नाती है. मृतक के नाना ने हत्या का आरोप लगाते हुए स्थानीए तीन लोगों पर केस दर्ज कराया है. मृतक के नाना ने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति ने गांव के एक युवक को फोन कर कहा था कि नीरज का फोटो भेजो लेकिन उसने इंकार कर दिया था. इस पर आरोपी ने ग्रामीणों को धमकी दी थी कि गांव के ही लोगों ने उसकी मां को पुलिस से पकड़वाया है, इसलिए गांव के एक लड़के की हत्या करेगा.

पुलिस को बताया था आरोपी के घर का पता: जिसके बाद से ही नीरज लापता हो गया और उसके बाद उसका शव बरामद हुआ. इस मामले में मृतक के परिजन शंकर भगत ने बताया कि महिला थाने में एक केस हुआ था उसी को लेकर आरोपी ने धमकी दी थी. इस मामले में आरोप की मां का नाम था. पुलिस ने आरोपी की मां को पकड़ा भी था जिसके बाद नीरज को जान से मारने की धमकी दी गई थी.

"महिला थाना में एक केस हुआ था उसी को लेकर आरोपी ने धमकी दिया था. पुलिस जब आई थी तो नीरज ने घर का पता बताया था. जिसके कारण उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी. दिन में हत्या की धमकी दिया था और रात में हत्या कर दिया. महिला थाने में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का मामला था."- शंकर भगत, मृतक के नाना

नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का मामला: आरोपी ने नीरज की हत्या करने की धमकी दिन में दी और रात को हत्या कर दी. दरअसल महिला थाने में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का मामला था. शादी से मुकर जाने के बाद लड़की ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया था. पुलिस मामले की जांच के लिए गांव पहुंची और आरोपी के घर का पता पूछने लगी. इसके बाद नीरज कुमार ने ही आरोपी के घर का पता पुलिस को बताया था.

आरोपी की मां को पुलिस ने पकड़ा था: बताया जा रहा है कि आरोपी अपराधी प्रवृति का है और कई बार जेल जा चुका है. जिसके ऊपर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का एक केस महिला थाना में दर्ज है. जिस मामले में जब पुलिस रविरंजन को गिरफ्तार करने पहुंची थी तो गांव के ही एक युवक ने पुलिस को उसके के घर का पता बताया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक की मां को हिरासत में लिया था. आरोपी को शक था कि पुलिस को पता बताने का काम नीरज ने ही किया था.

हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए छापा: फिलहाल भारी आक्रोश के बीच पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. वहीं इस विषय में पातेपुर थाना अध्यक्ष रामाशंकर कुमार ने बताया कि भेरोखरा गांव में एक किशोर की हत्या कर शव फेंके जाने की जानकारी मिली थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेजा गया. परिजनों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है.

"भेरोखरा गांव में एक किशोर की हत्या कर शव फेंके जाने की जानकारी मिली थी. परिजनों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है." - रामा शंकर कुमार, पातेपुर थाना अध्यक्ष