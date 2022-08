वैशाली: बिहार के वैशाली में छात्रा के साथ अश्लील हरकत (misbehavior with girl student in vaishali) करने पर शिक्षक की चप्पल से पिटाई (student beat up teacher in vaishali) मामले में नया मोड़ आ गया है. बताया जा रहा है कि शिक्षक की पिटाई लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में सरेआम की गई थी. दरअसल, लड़की ने शिक्षक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. इसको लेकर उसने महुआ थाने में लिखित आवेदन दिया है. जिसके आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

शिक्षक पर छात्रा के यौन शोषण का आरोप: आरोप के मुताबिक आरोपी शिक्षक महुआ थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार में स्पोकन इंग्लिश का क्लास चलाया करता था. आरोपी शिक्षक रणविजय कुमार महुआ प्रखंड का ही रहने वाला है. उसने शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ कई बार यौन शोषण किया. वहीं, पीड़िता के बयान पर महुआ थाना में मामला दर्ज करने के बाद महिला पुलिस अधिकारी की देखरेख में पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा गया. जहां मेडिकल जांच के बाद पुलिस संरक्षा में पीड़िता को घर भेज दिया गया.

"पीड़ित छात्रा ने अपने टीचर पर आरोप लगाया है कि उसका टीचर उसके साथ यौन शोषण करते आ रहे हैं. कंप्लेन ते आधार पर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है. इस पर जांच कराने के लिए हम लोग पीड़िता को लेकर सदर अस्पताल आए हैं. जिन पर आरोप लगाया गया है, वह इंग्लिश के टीचर हैं. कोचिंग चलाते हैं, जबकि छात्रा इंटर पास है"- सरिता कुमारी, एसआई, महुआ थाना



कोचिंग टीचर छात्रा के साथ करता था गलत हरकत: बताया जा रहा है कि कोचिंग संचालक अपनी ही कोचिंग की एक छात्रा के साथ अक्सर अश्लील हरकत करता था. जिससे परेशान होकर जब लड़की ने उससे बात करना बंद कर दिया तब उसने लड़की का मोबाइल तोड़ दिया. जिसके बाद मामला छात्रा की बड़ी बहन तक पहुंचा. जिसके बाद वह छात्र के साथ पूछताछ करने कोचिंग चली गई. जहां बातचीत के क्रम में लड़की के परिजन ने शिक्षक की चप्पल से पिटाई कर दी.



लोग चप्पल से पीटते ले गए थाना : छात्रा को स्थानीय लोगों का भी साथ मिला और आरोपी को पीटते हुए पुलिस थाने लाया गया. जहां पीड़िता की बड़ी बहन ने आरोपी के खिलाफ थाने में लिखित आवेदन दिया. जानकारी के मुताबिक, कोचिंग संचालक रणविजय कुमार शादी का झांसा देकर अपनी ही कोचिंग की एक छात्रा के साथ अक्सर गलत हरकत करता था. लड़की के आरोपों के मुताबिक, छात्रा को वह कोचिंग क्लास में देर तक रोक कर रखता था. गलत संबंध बनाने के लिए दबाब बनाता था. इतना ही नहीं, छात्रा को इसके बारे में किसी को भी बताने के लिए मना करता था और बताए जाने पर उसे और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी देता था.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: घटना के संबंध में पीड़िता की बहन ने बताया कि शिक्षक शादी का झांसा देकर काफी दिनों से अश्लील हरकत कर रहा था. इसका पता चलने के बाद शिक्षक को पीटते हुए थाने लाया गया है. हालांकि, इस विषय पर पुलिस अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. वहीं, महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी ने फोन पर बताया कि मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकेगा.

