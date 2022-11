हाजीपुर: बिहार के हाजीपुर में एक कबाड़ की दुकान (Fire In Hajipur) जलकर राख हो गई. दरअसल नगर के अंजानपीर चौक पर एक कबाड़ी दुकान में अहले सुबह भीषण आग लग (Short circuit fire in junk shop at Hajipur) गई. आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और लोगो भीड़ मौके पर पहुंची जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई जहाँ पहुंची 3 दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया लेकिन तब तक कबाड़ी दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया.

13 लाख की सम्पति जलकर हुई राख: वही दुकान के बगल में स्थित एक मकान भी आग की चपेट में आ गया जिसमें मकान आंशिक रूप से जल गया है. मकान के अंदर रखा समरसेबल मोटर सहित अन्य सामान भी जल गया है. आग से लगभग 13 लाख की सम्पति जलकर राख हो गई है. हालांकि आग कैसे लगी इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिली है लेकिन आशंका जताई जा रही है कि आग शॉट सर्किट से लगी है. हालांकि लालगंज के अगरपुर का रहनेवाला कबाड़ी दुकानदार मो.रियाज ने शक जताया है कि उसकी दुकान में किसी ने जानबूझकर आग लगा दी है. बताया जा रहा है कि आग की लपटें इतनी भयानक थी कि फायर बिग्रेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में लगी. फायर कर्मचारी 2 घंटे से ज्यादा मशक्कत करते रहे जिसके बाद आग को नियंत्रित किया जा सका.

2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू : इस विषय में फायर अधिकारी डॉ अशोक कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई थी. दो दमकल हाजीपुर की और एक दमकल महुआ से बुलाया गया था. लगभग 2 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया गया. समय से अगर आग को नियंत्रित नहीं किया जाता तो आग फैल सकती थी.



"सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई थी दो दमकल हाजीपुर की और एक दमकल महुआ से बुलाया गया था. लगभग 2 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया गया. समय से अगर आग को नियंत्रित नहीं किया जाता तो आग फैल सकती थी. हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है" - डॉ. अशोक कुमार, फायर ऑफिसर

